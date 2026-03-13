Video: Familia lanza bebidas a aficionado tras derrota de Rayados

Video muestra a familia lanzando bebidas a aficionado rival tras derrota de Rayados ante Cruz Azul en el 'Gigante de Acero'

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Un video difundido en redes sociales ha generado polémica entre aficionados al fútbol luego de que se observara a una familia lanzar bebidas contra un aficionado presuntamente del equipo visitante dentro del 'Gigante de Acero', casa de los Rayados de Monterrey.

Los hechos habrían ocurrido la noche del martes, al finalizar el encuentro entre Rayados y Cruz Azul, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El duelo terminó con la victoria de la "Máquina Celeste" por marcador de 3-2 sobre el conjunto regiomontano en el llamado "Gigante de Acero", resultado que dejó un ambiente de molestia y frustración entre parte de la afición local.

Video muestra agresión contra aficionado visitante

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa a varias personas, aparentemente integrantes de una familia, lanzar bebidas hacia un aficionado que presuntamente era del Cruz Azul.

El momento fue captado por otros asistentes al estadio y posteriormente difundido en redes sociales, donde usuarios criticaron la agresión y señalaron que este tipo de conductas generan temor entre quienes acuden al recinto con la camiseta del equipo visitante.

Se retiran del estadio tras el incidente

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, las personas involucradas abandonan el lugar después del incidente, mientras el aficionado afectado permanece en su lugar.

Hasta el momento, las imágenes no muestran si el altercado ocurrió tras alguna provocación previa o si existieron burlas entre aficionados antes del momento captado.

¿Qué sanciones pueden tener los aficionados?

Este tipo de incidentes puede derivar en sanciones dentro del Estadio BBVA, ya que el reglamento de seguridad contempla medidas contra aficionados que agredan a otros asistentes o lancen objetos desde las gradas. Cuando los responsables son identificados, el club puede cancelar sus abonos, bloquear su registro en el sistema Fan ID y prohibirles el acceso al inmueble e incluso a otros estadios de la Liga MX. En casos donde exista agresión directa, las personas también pueden enfrentar denuncias ante las autoridades.

No es la primera vez que se registran incidentes entre aficionados en el llamado "Gigante de Acero". En distintos encuentros disputados en el Estadio BBVA se han reportado peleas o agresiones entre seguidores de equipos rivales, lo que ha derivado en la identificación y veto de algunos involucrados. Ante estos casos, tanto el club como la Liga MX han reiterado que mantendrán medidas de seguridad y sanciones para evitar actos de violencia dentro y fuera del inmueble.