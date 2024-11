 Verstappen se lleva el GP de Brasil; 'Checo' queda lugar 11

Max Verstappen, el destacado piloto de Red Bull y actual tricampeón de la Fórmula 1, dejó una huella imborrable en el Gran Premio de Brasil 2024, celebrado en el icónico Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos.

Partiendo desde la 17ª posición, Verstappen deslumbró a los aficionados con una remontada espectacular, aprovechando tanto su habilidad como las cambiantes condiciones climáticas para llevarse la victoria, un triunfo crucial en su camino hacia la defensa del título.

Desde el inicio, la carrera estuvo marcada por la emoción y el drama. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, compañero de Verstappen, tuvo un complicado arranque: en la primera vuelta, un trompo lo relegó al último puesto, complicando su jornada desde el principio. A pesar de sus esfuerzos por recuperar posiciones, Pérez finalizó en un decepcionante lugar 11, sin puntos que sumar a su cuenta.

Verstappen, por su parte, comenzó su escalada rápidamente. En la segunda vuelta, ya había superado a Lewis Hamilton, logrando entrar en el top 10. A medida que avanzaba la carrera, la lluvia comenzó a caer con intensidad, transformando la pista en un desafío adicional para todos los pilotos.

En las vueltas intermedias, el clima se volvió un factor decisivo. A la vuelta 32, un accidente de Franco Colapinto provocó una bandera roja, lo que llevó a la carrera a detenerse temporalmente. Esto dio a los equipos la oportunidad de ajustar sus estrategias. Cuando la carrera se reanudó, Verstappen ya había establecido su dominio, tomando la delantera y manteniéndola a medida que los demás competidores luchaban por seguir su ritmo.

Mientras tanto, en el podio se produjo una sorprendente actuación de los pilotos de Alpine. Esteban Ocon y Pierre Gasly lograron posicionarse en segundo y tercer lugar respectivamente, con Gasly resistiendo un feroz ataque de George Russell en las últimas vueltas. Este resultado marcó un hito para Alpine, que se llevó a casa un excelente botín de puntos.

En la vuelta 55, Pérez se vio involucrado en un enfrentamiento con Liam Lawson, pero no logró superar a su rival. La presión aumentó en la parte final de la carrera, donde Verstappen, imperturbable, cruzó la línea de meta en primer lugar, marcando también la vuelta más rápida del evento.

