Verstappen lidera último entrenamiento libre del GP de Brasil

Max Verstappen fue el más rápido en la tercera práctica del GP de Brasil, aunque arrancará desde el fondo por una penalización

Max Verstappen marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, disputado este sábado en el circuito de Interlagos.

Sin embargo, el piloto neerlandés de Red Bull tendrá que partir desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por sustituir varios componentes de la unidad de potencia.

El cuatro veces campeón mundial completó su vuelta más rápida en un minuto, 11 segundos y 622 milésimas en el trazado de 4.309 metros, resultado que lo colocó al frente de la última sesión de prácticas del vigésimo Gran Premio de la temporada de Fórmula Uno.

Antonelli y Norris completan los primeros lugares

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó en la segunda posición, a apenas 25 milésimas de Verstappen. Por su parte, el británico Lando Norris, de McLaren, registró el tercer mejor tiempo, a 131 milésimas del neerlandés.

Los tres pilotos consiguieron sus mejores registros con neumáticos de compuesto blando.

Alonso y Sainz quedan fuera de los primeros puestos

Los españoles Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Williams, finalizaron en las posiciones 18 y 19, respectivamente.

Alonso quedó a un segundo y 549 milésimas del tiempo de Verstappen, mientras que Sainz terminó a un segundo y 681 milésimas. Ambos también utilizaron neumáticos blandos para marcar sus mejores vueltas.

Verstappen afrontará el GP de Brasil desde el fondo

Pese a dominar la última práctica, Verstappen tendrá que remontar durante la carrera debido a la sanción derivada del cambio de numerosos componentes de su unidad de potencia.

El neerlandés llega a Brasil después de ganar el Gran Premio de México y ocupa el segundo lugar del campeonato mundial, por lo que se mantiene como uno de los principales aspirantes al subcampeonato.