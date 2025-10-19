Verstappen gana sprint de Austin; reportan varios choques

El Gran Premio de Estados Unidos fue escenario de cómo los compañeros de una misma escudería se eliminaron entre sí, lo que le dio la victoria al actual campeón

El piloto de la escudería de Red Bull, Max Verstappen, ganó este sábado el Gran Premio de Estados Unidos.

Este se celebró en el Circuito de las Américas de Austin, donde Verstappen se impuso por delante del inglés George Russell y el español Carlos Sainz.

Mientras que los dos pilotos de McLaren quedaron fuera de la carrera, después de la primera de las 20 curvas de la pista.

Piastri estaba tan cegado con pasarlo a Norris que se olvido por completo de mirar los espejos porque tenia otros 17 autos atrás pic.twitter.com/sHXgyu4h8o — Val⁴ (@Mindsbea) October 18, 2025

Mientras que Fernando Alonso se tocó en la misma zona con el Kick Sauber del alemán Nico Hülkenberg, por lo que también tuvieron qeu abandonar la carrera.

La carrera acabó con un segundo coche de seguridad en pista, tras otro accidente, de nuevo en la curva 1, protagonizado por Lance Stroll y Esteban Ocon.

pic.twitter.com/mEKiY3BPhD

once again the best pilot on the grid helping Ocon on track! — Freinage Tardif (@freinagetardif) October 18, 2025

Piastri, con 336, sigue liderando el Mundial con 22 puntos de ventaja sobre Norris; Verstappen permanece en el tercer puesto general, aunque ahora se encuentra a tan solo 55 puntos del australiano.