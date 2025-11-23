Verstappen gana en Las Vegas y aprieta la lucha por el título

El triunfo del neerlandés reconfigura la pelea del Mundial, mientras Norris amplía su ventaja y Piastri vuelve a ceder terreno

Max Verstappen de Red Bull, firmó una actuación impecable en el Gran Premio de Las Vegas, donde lideró de principio a fin para conquistar su sexto triunfo de la temporada y mantenerse con vida en la pelea por el campeonato de Fórmula Uno. El neerlandés aprovechó desde la primera curva un error de Lando Norris, ‘poleman’ y líder del Mundial, para tomar el control de la prueba y marcar un ritmo que nadie pudo igualar.

Norris, que intentó defender su posición en la frenada inicial, se vio perjudicado por la suciedad en el interior de la curva uno, lo que lo obligó a irse largo y perder no solo con Verstappen, sino también con George Russell (Mercedes), quien finalmente completó el podio. Aunque el británico terminó segundo, el resultado le permitió ampliar su ventaja en la clasificación general, sacando seis puntos adicionales sobre su compañero Óscar Piastri.

Una carrera clave en el pulso por el Mundial

El desarrollo del Gran Premio estuvo marcado por la consistencia de Verstappen y la frustración de Piastri. El australiano, pese a contar con un McLaren competitivo, no logró concretar los adelantamientos necesarios y cerró en la cuarta posición, un resultado que vuelve a comprometer sus aspiraciones al título. Con este desenlace, Norris lidera ahora con 408 puntos, seguido por Piastri con 30 menos y con Verstappen a 41 del británico.

Russell, por su parte, sostuvo un ritmo sólido que le permitió asegurar el tercer puesto y sumar unidades importantes para Mercedes, mientras el equipo buscaba recuperar terreno en un campeonato que ha sido dominado por McLaren y Red Bull.

Antonelli brilla; jornada complicada para los españoles

La gran remontada del día llevó nombre propio: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto escaló desde la decimoséptima posición hasta la quinta, pese a una penalización de cinco segundos por salida en falso. Su desempeño con neumáticos duros —que estiró por más de 40 vueltas— destacó como uno de los episodios más llamativos de la carrera.

En contraste, Carlos Sainz no pudo mantener el ritmo mostrado en la clasificación. Aunque Ferrari parecía fuerte en la previa, el madrileño terminó séptimo, sumando puntos valiosos pero lejos de sus aspiraciones iniciales. Fernando Alonso tampoco encontró competitividad en su Aston Martin y cayó fuera de la zona de puntos por falta de ritmo en tanda larga.

El cierre de temporada se calienta

Con dos carreras y un sprint por disputar, el Mundial entra en su fase decisiva. La victoria de Verstappen le devuelve oxígeno en una batalla que parecía inclinada hacia los McLaren, mientras Norris continúa administrando su ventaja con inteligencia. Piastri, en cambio, se perfila como el piloto más presionado en este tramo final, obligado a reaccionar si quiere evitar que su compañero se escape definitivamente.

Las Vegas dejó un mensaje claro: la lucha por el campeonato sigue abierta y cada punto será determinante en el desenlace de una de las temporadas más intensas de los últimos años.