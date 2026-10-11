Verstappen gana el esprint de Singapur y Antonelli termina cuarto

Max Verstappen ganó el esprint del GP de Singapur bajo la lluvia. Kimi Antonelli terminó cuarto y amplió su ventaja en el campeonato de F1

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull y cuatro veces campeón mundial, se llevó la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada este sábado 10 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes y líder del campeonato, cruzó la meta en la cuarta posición, mientras que los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron los primeros puestos, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La prueba comenzó con más de 30 minutos de retraso debido a las intensas lluvias en Singapur. La carrera, prevista inicialmente a 21 vueltas, se redujo a 20 después de que la primera se realizara detrás del coche de seguridad.

Antonelli amplía su ventaja en el campeonato de Fórmula 1

Antonelli sumó cinco puntos tras finalizar cuarto y llegó a 325 unidades en la clasificación general. Con ello, mantiene una ventaja de 89 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell.

Russell abandonó cuando lideraba la carrera, después de perder el control de su monoplaza en la última curva de la primera vuelta.

En el cierre de la prueba también se produjo un contacto entre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes rodaban por delante de Antonelli. Norris terminó octavo y obtuvo el último punto disponible, mientras que Piastri no logró completar la carrera.

Verstappen domina una carrera marcada por la lluvia

Verstappen partió desde la pole position y mantuvo el ritmo para conseguir la victoria en una pista mojada. Hamilton finalizó segundo con Ferrari y su compañero Leclerc ocupó el tercer puesto.

La mayoría de los pilotos afrontó la competencia con neumáticos intermedios debido a las condiciones del asfalto. Trece de los 22 participantes terminaron la prueba con ese compuesto.

El neozelandés Liam Lawson concluyó quinto, seguido por el británico Oliver Bearman, de Haas, y el alemán Nico Hülkenberg, quien terminó séptimo.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, y el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, abandonaron en las primeras vueltas.

¿A qué hora será la clasificación del GP de Singapur?

La sesión de clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Singapur fue retrasada 30 minutos debido al ajuste en el horario de la prueba esprint.

La sesión, programada inicialmente para las 21:00 horas de Singapur, comenzará media hora después, según el reporte de la competencia.