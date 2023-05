Verstappen conquista GP de Mónaco; Checo termina en lugar 16

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que salió desde la 'pole', reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Mónaco, el sexto del campeonato, que se disputó en las calles de Montecarlo; donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó segundo, logrando su quinto podio de la temporada.

MAX VERSTAPPEN WINS IN MONACO!!! 🏁🏆🎉



The Dutchman wins a dramatic dry/wet race with Fernando Alonso finishing second and Esteban Ocon taking third with a stellar drive 👏👏👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/09wqvTFp6f