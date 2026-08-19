Venus Williams recibe invitación para disputar el Abierto de EUA

Venus Williams, de 46 años, recibió una invitación para disputar el Abierto de Estados Unidos, pese a no ganar un partido en 2026.

Venus Williams, de 46 años y ganadora de siete 'grandes', recibió este martes una carta de invitación para disputar el torneo individual en el Abierto de Estados Unidos.

La mayor de las Williams acaba de disputar el torneo WTA 1.000 de Cincinnati tanto en individual como en dobles, en el que perdió el lunes junto a su hermana, Serena, en primera ronda.

Venus ganó dos veces el Abierto de Estados Unidos en categoría individual.

En esta temporada, la veterana estadounidense ha perdido los once partidos disputados y su última victoria se remonta al torneo de Washington de 2025.