Venus Williams hace historia a los 45 en Australia

A los 45 años, Venus Williams se convirtió en la jugadora más veterana en competir en el cuadro individual del Abierto de Australia

Venus Williams volvió a escribir su nombre en los libros del tenis mundial. A los 45 años, la estadounidense estableció un récord histórico al convertirse en la jugadora de mayor edad en disputar el cuadro principal de individuales femenino del Abierto de Australia 2026.

La legendaria campeona, ganadora de siete títulos de Grand Slam, regresó al torneo gracias a una invitación especial (wildcard) y protagonizó un partido vibrante en la primera ronda disputada el 18 de enero en Melbourne.

Un récord que rompe barreras

Con su aparición, Williams superó la marca que pertenecía a la japonesa Kimiko Date, quien había competido con 44 años en la edición de 2015.

Para Venus, fue además su regreso al Abierto de Australia tras cinco años de ausencia, luego de su última participación en 2021.

Ubicada en el puesto 576 del ranking mundial, la estadounidense demostró que la experiencia y el talento siguen intactos.

Un partido lleno de emociones

En su debut enfrentó a la serbia Olga Danilovic, número 68 del mundo. Venus se llevó el primer set en un ajustado tie-break 7-6(5), cedió el segundo 3-6 y llegó a dominar el tercero con una ventaja de 4-0.

Sin embargo, Danilovic reaccionó con firmeza y ganó seis juegos consecutivos para imponerse finalmente por 6-7(5), 6-3 y 6-4, tras dos horas y 17 minutos de juego.

Ovación y reconocimiento

A pesar de la derrota, el público despidió a Williams con una larga ovación. La propia tenista valoró la experiencia:

“Fue una increíble experiencia en la cancha hoy. Estoy realmente orgullosa de mi esfuerzo porqueestoy jugando mejor con cada partido”, declaró.

Una carrera que trasciende generaciones

Venus debutó en el Abierto de Australia en 1998, con apenas 17 años, alcanzando los cuartos de final.

Esta fue su vigésima segunda participación en Melbourne Park, donde también disputó finales ante su hermana Serena en 2003 y 2017.

Su longevidad deportiva, sumada a su legado dentro y fuera de la cancha, la mantiene como una de las figuras más influyentes en la historia del tenis femenino.

Williams seguirá compitiendo en la modalidad de dobles y posteriormente definirá su calendario para el resto de la temporada 2026.

“De muchas maneras, estoy reaprendiendo cómo hacer las cosas de nuevo, pero es súper emocionante”, concluyó.