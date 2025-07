Venus Williams debuta con victoria en el dobles de Washington

La tenista Venus Williams regresó este lunes a la competición con un triunfo en el torneo de dobles de Washington, 16 meses después de su último partido oficial y casi dos años después de su última victoria.

Williams, de 45 años, disputó el dobles junto a la estadounidense Hailey Baptiste. Williams y Baptiste se enfrentaron con la canadiense Eugénie Bouchard y a la también estadounidense Clervie Ngounoue.

El dúo estadounidense derrotó a Bouchard y Ngounoue por 6-3 y 6-1 en 1 hora y 12 minutos de partido.

Tanto Baptiste de 23 años como Ngounoue de 19, jugaban en casa, pues ambas son oriundas de Washington. En las gradas repletas de la pista John Harris de la capital federal presenció el partido otro oriundo de la ciudad, la estrella de la NBA Kevin Durant.

