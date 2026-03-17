Venezuela vence a Italia y se clasifica a la final de la WBC

El pitcheo venezolano también respondió en momentos de presión, destacando el relevo que evitó daño mayor y mantuvo al equipo con vida

La selección de Venezuela logró una remontada clave para imponerse 4-2 a Italia y asegurar su lugar en la final del Clásico Mundial de Béisbol, tras un rally de tres carreras en la séptima entrada que definió el encuentro.

El equipo sudamericano reaccionó en el momento decisivo con imparables productores de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez, todos con dos outs, para darle la vuelta a la pizarra ante una ofensiva italiana que había tomado ventaja en los primeros episodios.

Italia tomó la ventaja en el arranque del juego

La novena italiana se adelantó en el marcador desde la segunda entrada, aprovechando problemas de control del pitcheo rival. Keider Montero otorgó tres bases por bolas consecutivas, lo que permitió que Italia anotara la primera carrera del juego.

Posteriormente, Dante Nori produjo una más con un rodado que permitió ampliar la ventaja a 2-0, colocando presión sobre Venezuela en las primeras entradas.

El jonrón de Suárez inició la reacción

La respuesta venezolana comenzó en la cuarta entrada gracias a un cuadrangular de Eugenio Suárez ante el abridor Aaron Nola, acercando a su equipo en el marcador y cambiando el ritmo del encuentro.

A partir de ese momento, el pitcheo venezolano logró contener a la ofensiva italiana con un trabajo combinado de relevistas, limitando el daño y manteniendo el juego al alcance.

Rally en la séptima define el partido

La ofensiva venezolana explotó en la séptima entrada. Gleyber Torres abrió el inning con base por bolas ante Michael Lorenzen, y con dos outs, Jackson Chourio conectó sencillo para colocar corredores en las esquinas.

En ese momento, Ronald Acuña Jr. conectó un rodado que superó al campocorto, permitiendo la carrera del empate. Posteriormente, Maikel García pegó imparable al jardín izquierdo para impulsar la carrera de la ventaja.

El ataque continuó con Luis Arráez, quien conectó sencillo en cuenta llena para producir una más y colocar el marcador definitivo de 4-2.

El pitcheo cerró el triunfo venezolano

En la recta final, el relevo venezolano mantuvo el control del juego. Ángel Zerpa destacó al salir de una situación crítica con las bases llenas en la sexta entrada sin permitir carreras.

Finalmente, Daniel Palencia se encargó de asegurar el triunfo al retirar la última entrada, incluyendo un ponche para cerrar el encuentro y apuntarse el salvamento.

Italia se queda cerca de la hazaña

Italia, que llegaba invicta con marca de 5-0, se convirtió en la primera selección europea en alcanzar una semifinal del torneo, destacando por su competitividad y un roster con jugadores de Grandes Ligas y ligas menores.

Sin embargo, no logró sostener la ventaja en las entradas finales ante una ofensiva venezolana que respondió con bateo oportuno en el momento clave.

Venezuela va por el título ante Estados Unidos

Con este resultado, Venezuela avanza por primera vez al juego de campeonato del Clásico Mundial, superando su mejor actuación previa en 2009, cuando fue eliminado en semifinales.

El equipo enfrentará a Estados Unidos en la final, en un duelo que promete alto nivel competitivo. Ambos equipos llegan con marca de 5-1, y se espera un enfrentamiento entre Eduardo Rodríguez por Venezuela y Nolan McLean por el conjunto estadounidense.

La novena venezolana buscará cerrar su histórica participación con el primer título en su historia dentro del torneo internacional.