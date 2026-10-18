Vencen Rayadas a Cruz Azul 1-0 y amarran boleto a la Liguilla

Con gol tempranero de Lucía García y un penal atajado en la segunda mitad, el cuadro albiazul aseguró su pase a la fase final.

En un duelo disputado en el Estadio Monterrey correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, las Rayadas de Monterrey consiguieron el objetivo al vencer por la mínima diferencia a Cruz Azul Femenil, resultado con el que amarraron oficialmente su clasificación a la Liguilla del torneo.

El conjunto regiomontano tomó la ventaja de manera temprana cuando Lucía García conectó un certero derechazo al minuto 8' para abrir el marcador. Ese tanto tempranero terminó por definir el 1-0 definitivo en la Sultana del Norte.

Gol anulado, penal atajado y clasificación sellada

El encuentro mantuvo un ritmo intenso durante los noventa minutos, dejando momentos clave en ambas áreas.

Al minuto 33', Aerial Chavarin remató de cabeza para mandar el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue anulada por fuera de juego. Por su parte, Cruz Azul buscó el empate con llegadas peligrosas, destacando un achique oportuno de la guardameta local al minuto 17'.

La oportunidad más clara para La Máquina llegó al minuto 63' desde la vía penal; sin embargo, la portera de Rayadas detuvo el cobro ejecutado por Analu para mantener la ventaja albiazul.

Hacia el final del encuentro se realizaron modificaciones tácticas en ambos bandos —incluyendo el ingreso de Ashlyn Fernandez por Rayadas al minuto 90' y los últimos cambios celestes al 94'— para sellar la victoria.

Con este triunfo por 1-0 consumado tras el silbatazo final, las Rayadas alcanzaron su meta principal y celebraron en sus redes sociales el ansiado pase a la fase final por el título.