Vencen Philadelphia 76ers a Indiana Pacers en la NBA

El conjunto ganador se impuso con marcador de 131-124 para consolidar un registro positivo de once victorias en la temporada actual.

La actividad de la NBA dejó un emocionante enfrentamiento en el que los Philadelphia 76ers se impusieron con autoridad por marcador de 131-124 frente a los Indiana Pacers, consolidando su buen momento en la temporada con un registro de 11 victorias y 3 derrotas, mientras que el conjunto de Indiana complicó su panorama al caer a 5 triunfos y 9 descalabros. El duelo disputado este día mantuvo a los aficionados al filo de la butaca gracias al alto volumen de efectividad ofensiva mostrado por ambos bandos sobre la duela.

Desde el silbatazo inicial, el ritmo del encuentro fue sumamente dinámico. Los Pacers sorprendieron en el primer cuarto tomando una ventaja parcial de 35-29, imponiendo condiciones con 62 puntos en la zona pintada y un sólido 87% de acierto en tiros libres (20 de 23). Sin embargo, la respuesta de Philadelphia no se hizo esperar; ajustaron su esquema defensivo y respondieron con una ráfaga ofensiva de 39 unidades en el tercer periodo, capitalizando una efectividad notable del 42.9% en tiros de larga distancia tras encestar 18 triples en 42 intentos.

Actuaciones estelares

En el apartado individual, el encuentro brilló por las actuaciones estelares en ambos conjuntos. Por parte de los 76ers, Jaylen Brown comandó la ofensiva con 31 puntos, secundado de gran manera por Tyrese Maxey, quien aportó 27 unidades y repartió 6 asistencias. En tanto, la experiencia de LeBron James pesó en la conducción del equipo al firmar un doble-doble con 15 puntos y 11 asistencias, además de capturar 7 rebotes en 33 minutos de juego.

Por el lado de Indiana, Pascal Siakam dio la cara por los locales al encestar 31 puntos y capturar 2 rebotes, respaldado por los 16 tantos de Kelly Oubre y la labor de Quenton Jackson con 15 unidades y 8 asistencias.

Con esta victoria, los 76ers reafirman su potencial colectivo al registrar 29 asistencias totales y una ventaja máxima de hasta 15 puntos durante el desarrollo del cotejo, demostrando solidez en los momentos clave para superar el esfuerzo de unos Pacers que lucharon hasta el final, pero terminaron cediendo terreno en el electrónico.