Vencen Medias Rojas a Guardianes y cortan mala racha

Boston derrotó 1-0 a Cleveland con una carrera de Andruw Monasterio y seis entradas de Sonny Gray, quien llegó a 18 triunfos en la temporada

Los Medias Rojas de Boston cortaron su mal momento este miércoles al vencer 1-0 a Cleveland, con una actuación destacada del lanzador Sonny Gray y una carrera impulsada por el venezolano Andruw Monasterio.

Gray lanzó seis entradas para igualar al abridor de Filadelfia, Cristopher Sánchez, en el liderato de las Grandes Ligas con su 18.ª victoria. Sin embargo, fue Monasterio quien produjo la única carrera del encuentro con un sencillo en la sexta entrada.

El resultado también terminó con la racha de seis triunfos de los Guardianes. Para Boston, esta fue apenas su quinta victoria en los últimos 13 juegos, aunque el equipo ya había asegurado un puesto en los playoffs el domingo.

La victoria tuvo un costo para los Medias Rojas, pues el jardinero central Ceddanne Rafaela salió del encuentro por rigidez en el tendón de la corva derecho después de correr a toda velocidad para convertir un sencillo.

Tras esto, Rafaela fue activado de la lista de lesionados. El jugador había estado fuera por una distensión del cuádriceps derecho desde el 3 de septiembre y realizó una atrapada en clavado, de frente, ante Steven Kwan, primer bateador del juego.

Sonny Gray llega a 18 victorias

Gray, de 36 años, mejoró su marca a 18-5 y está encaminado a convertirse en el cuarto lanzador de los Medias Rojas desde 2000 en liderar la Liga Americana en victorias.

El derecho se uniría a Rick Porcello, quien lo consiguió en 2016; Josh Beckett, en 2007, y Curt Schilling, en 2004.

Gray permitió cuatro sencillos, ponchó a tres bateadores, otorgó una base por bolas y redujo su efectividad a 2.72.

El cubano Aroldis Chapman ponchó a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada para conseguir su 35.º salvamento de la temporada.

Por Cleveland, el abridor Foster Griffin, con marca de 15-6, permitió una carrera con 10 imparables y recetó siete ponches.

Guardianes buscan asegurar su boleto a playoffs

Los Guardianes llegaron al encuentro con una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas en la cima de la División Central de la Liga Americana, después de ganar el primer partido de la serie este martes.

Cleveland necesitaba una victoria este miércoles combinada con una derrota de los Rangers o de los Astros para asegurar un boleto a la postemporada.

La única carrera del partido llegó en la sexta entrada. Jarren Duran conectó un sencillo para abrir el episodio, avanzó con un rodado y apenas superó el tiro del jardinero izquierdo Kwan con un deslizamiento de cabeza tras el hit de Monasterio.