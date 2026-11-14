Vencen los Pacers a los Knicks en duelo de la NBA

Con una destacada actuación defensiva durante el segundo periodo, el equipo local logró conservar una mínima ventaja en la pizarra.

En un partido sumamente reñido que se definió en los últimos instantes, los Indiana Pacers se impusieron este viernes por un ajustado 106-104 ante los New York Knicks, asegurando de esta manera su primera victoria dentro de la fase de grupos de la NBA Cup.

El encuentro comenzó con un primer cuarto de máxima exigencia que favoreció por la mínima al conjunto neoyorquino con un marcador de 26-27, impulsados principalmente por la destacada aportación ofensiva de Karl-Anthony Towns, quien brilló con 23 puntos (9 de 19 en tiros de campo) y acumuló 12 unidades tan solo en ese tramo inicial.

Durante el segundo periodo, los Pacers elevaron la intensidad defensiva y mejoraron su accionar en la duela para despegarse en el electrónico. Con este impulso, lograron sacar una ventaja de diez puntos rumbo al descanso, cerrando la primera mitad con un parcial favorable de 58-49. No obstante, cabe destacar que ambos equipos mostraron una eficacia discreta de cara al aro durante los dos primeros cuartos, registrando porcentajes de acierto en tiros de campo que rondaban el 40%.

Reacción de los Knicks y cierre de infarto

La reacción de los Knicks no se hizo esperar en el tercer cuarto. El conjunto visitante recortó distancias de manera significativa gracias a una gran actuación de Jalen Brunson, quien aportó 16 puntos en ese lapso y concluyó como el máximo anotador del encuentro con un total de 33 enteros (11 de 22 en tiros y 11 asistencias). A pesar de la presión y de que los neoyorquinos endurecieron su planteamiento defensivo, Indiana logró conservar una mínima ventaja al cierre de este periodo (85-84).

El desenlace mantuvo la tensión al límite hasta los segundos finales del encuentro, reflejándose en una diferencia de apenas dos puntos a falta de solo cinco segundos para la conclusión. La emoción alcanzó su punto máximo cuando, a solo dos segundos del silbatazo final, Karl-Anthony Towns dispuso de un lanzamiento agónico sobre la bocina que pudo haber significado el empate; sin embargo, el tiro no entró, sellando la sufrida y celebrada victoria por la mínima para el cuadro de Indianápolis.