Vencen los 76ers a Raptors pese a ausencia de LeBron James

La novena de Filadelfia se impuso 123-112 a los Toronto Raptors, con Tyrese Maxey anotando 27 puntos y Joel Embiid añadiendo 20 más

Los Philadelphia 76ers, aún sin LeBron James, siguen siendo dominantes.

Y es que este jueves la novena de Filadelfia se impuso 123-112 a los Toronto Raptors, con Tyrese Maxey anotando 27 puntos y Joel Embiid añadiendo 20 más.

El flamante refuerzo de los 76ers, LeBron James, fue descartado previo al inicio del encuentro por una lesión en la espalda.

Este es el tercer partido que se pierde en la temporada.

Por otro lado, Jaylen Brown sumó 18 puntos para Filadelfia, que mejoró a 10-3 y se coloca por debajo de los Boston Celtics, quienes tienen la misma marca de 10-3, pero poseen un mejor porcentaje de victorias (PCT), con .833.

Esta victoria representa volver a la senda del triunfo para los 76ers, quienes cayeron este martes 123-101 precisamente frente a los Celtics, en lo que fue el primer partido de Brown contra su equipo anterior.

RJ Barrett anotó 31 puntos e Immanuel Quickley agregó 25 para los Raptors, diezmados, que han perdido cuatro de cinco.

Embiid regresa tras sufrir un susto en la rodilla

Embiid pasó de estar en duda a encontrarse disponible antes del salto inicial, pues los de Filadelfia se llevaron un susto en el primer cuarto cuando Embiid se desplomó en la cancha tras chocar con Quickley, sujetándose la rodilla derecha.

Sin embargo, el pívot de 2,13 metros regresó más tarde en el periodo, entre ovaciones del público local.

Por los Raptors, Kawhi Leonard se perdió el partido por una lesión en la rodilla, mientras que Scottie Barnes también estuvo fuera por una lesión en la ingle por cuarto encuentro seguido.

Los Raptors se acercaron a seis puntos con un triple de Jamison Battle cuando quedaban 4:42 minutos en el encuentro, pero los 76ers anotaron 10 de los siguientes 13 puntos, rematados por un triple de Kentavious Caldwell-Pope.