Vencen Eagles 24-20 a Titans y se ponen 2-0 en la NFL

El conjunto de Filadelfia logró imponerse en un ajustado duelo para sumar su segundo triunfo del arranque de la temporada.

En un enfrentamiento lleno de emociones de principio a fin, los Philadelphia Eagles lograron imponerse con un marcador de 24-20 ante los Tennessee Titans.

Con este importante triunfo, el conjunto de Filadelfia mantiene su paso firme y mejora su registro a 2-0 en el inicio de la temporada de la NFL, mientras que los Titans quedan con un balance de 0-2 tras dos semanas de intensa competencia.

Cameron Ward lidera la ofensiva de Tennessee

A pesar del resultado adverso, la escuadra de los Titans mostró pasajes ofensivos destacados en el emparrillado. El mariscal de campo Cameron Ward registró una actuación de 13 pases completados de 20 intentos para un total de 183 yardas por aire, finalizando el partido sin intercepciones y logrando un rating de pase de 94.4.

Además, el pasador fue clave en la zona roja al anotar 2 touchdowns por la vía terrestre en 4 acarreos.

El ataque por tierra de Tennessee estuvo encabezado por Tony Pollard, quien sumó 64 yardas en 14 acarreos (promedio de 4.6 yardas por intento). Por su parte, Tyjae Spears contribuyó con 41 yardas terrestres en 7 oportunidades, manteniendo un promedio destacado de 5.9 yardas por acarreo.

Los receptores más productivos

Elic Ayomanor encabezó el yardaje aéreo con 2 recepciones para 69 yardas, incluyendo una jugada explosiva de 41 yardas, mientras que Calvin Ridley acumuló 35 yardas en 2 capturas de balón, y Tyjae Spears aportó 29 yardas en 2 recepciones, por otro lado, Carnell Tate consiguió 27 yardas en 3 recepciones.

Solidez defensiva y equipos especiales

En el costado defensivo, los Titans mantuvieron la presión sobre la ofensiva rival durante gran parte del encuentro; Anthony Hill Jr. fue la figura de la defensiva al liderar al equipo con 10 tacleadas totales, mientras que Micah Robinson y Kevin Winston Jr. registraron 8 tacleadas cada uno, y Marcus Harris y Amani Hooker lograron conseguir 1 intercepción cada uno, dándole posesiones clave a su equipo, mientras que Jeffery Simmons, John Franklin-Myers y Jacob Martin aportaron 1.0 captura individualmente.

Por su parte, los equipos especiales contaron con una actuación notable de Chimere Dike, quien sumó 101 yardas en 4 retornos de patada y 9 yardas en devolución de despeje. El pateador Joey Slye convirtió efectivamente sus 2 intentos de gol de campo y 2 puntos extras para aportar 8 puntos, mientras que el despejador Tommy Townsend promedió 50.8 yardas en 4 despejes.