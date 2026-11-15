Vencen Denver Nuggets con autoridad a New Orleans Pelicans

Con una brillante actuación de Nikola Jokić, la quinteta de Denver mejoró su registro en la temporada tras imponerse en el duelo.

En un emocionante encuentro disputado en la temporada regular de la NBA, los Denver Nuggets se impusieron con autoridad por marcador de 116 a 108 ante los New Orleans Pelicans. Con este resultado, el conjunto de Denver mejora su registro en la campaña a 6 victorias y 4 derrotas, mientras que los Pelicans resienten un complicado inicio que los coloca con marca de 4-9.

Análisis y desarrollo del encuentro

El partido comenzó con un ritmo ofensivo dinámico donde los locales tomaron la iniciativa en el primer cuarto (29-23). Aunque New Orleans intentó responder de la mano de un explosivo Zion Williamson, quien comandó la ofensiva visitante con 24 puntos y 6 rebotes en 31 minutos, la profundidad y efectividad en la pintura de los Nuggets marcaron la diferencia definitiva.

Por parte de Denver, la maquinaria ofensiva giró en torno a la brillante actuación de Nikola Jokić, quien firmó una extraordinaria aportación al registrar 26 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. El estelar pívot estuvo bien secundado por Jamal Murray, quien aportó 23 puntos y 9 asistencias, además de un sólido aporte desde el perímetro y la banca con Christian Braun, quien sumó 17 unidades.

Estadísticas colectivas clave

El dominio de los Nuggets se reflejó claramente en la efectividad de tiros de campo, donde cerraron con un impresionante 52.5% de acierto (42 de 80 tiros convertidos) frente al 41.6% de los Pelicans. Además, Denver capitalizó su presencia interior al dominar los puntos en la zona pintada con 62 unidades contra 44 de su rival, asegurando así una victoria clave para afianzar puestos en la conferencia.