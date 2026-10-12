Vencen Cerveceros a Dodgers 2-1 en el Juego 1 de la SCLN

Con el triunfo, los Cerveceros tomaron ventaja de 1-0 en la serie. El segundo juego se disputará este lunes en Milwaukee

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con un jonrón de Brice Turang, un sencillo productor de Luis Lara y una sólida actuación de su bullpen.

Turang empató el encuentro con un cuadrangular en la cuarta entrada ante un lanzamiento de Tarik Skubal. En el quinto episodio, el venezolano Luis Lara conectó un sencillo que rompió la igualdad y puso a Milwaukee al frente.

Los Dodgers tomaron ventaja en la segunda entrada cuando Andy Pagés conectó un sencillo que permitió anotar a Shohei Ohtani. Sin embargo, Jacob Misiorowski evitó un daño mayor al conseguir una doble matanza que terminó el episodio con las bases llenas.

Después de que Misiorowski salió en la quinta entrada con un corredor en base, DL Hall provocó otra doble matanza ante Freddie Freeman. Abner Uribe permitió dos hits en la sexta, pero ponchó a Pagés con corredores en las esquinas para cerrar la entrada.

Aaron Ashby trabajó dos entradas y Trevor Megill consiguió los tres últimos outs para asegurar el salvamento. En la novena, los Dodgers colocaron a dos corredores en base con dos outs, pero Mookie Betts elevó hasta la zona de advertencia del jardín central para terminar el juego.

Los Ángeles dejó a nueve corredores en base, bateó para tres dobles matanzas y conectó de 6-1 con corredores en posición de anotar, sin encontrar la manera de remontar ante el relevo de Milwaukee.

Con el triunfo, los Cerveceros tomaron ventaja de 1-0 en la serie. El segundo juego se disputará este lunes en Milwaukee, con Yoshinobu Yamamoto como abridor de los Dodgers y Logan Henderson por los Cerveceros.