Con 27 puntos de Nickeil Alexander-Walker y 62 rebotes totales, Atlanta Hawks derrotó a Detroit Pistons tras un parcial final de 33-12.

Los Atlanta Hawks (11-6) superaron 107-97 a los Detroit Pistons (10-6) tras firmar un parcial de 33-12 en el cuarto periodo que revirtió una desventaja de once unidades al cierre del tercer cuarto.

El encuentro inició parejo con ventaja local de 29-26 en el primer episodio, pero Detroit tomó el control al medio tiempo (52-51) y amplió la diferencia hasta 85-74 tras el tercero antes de sufrir el desplome ofensivo en los doce minutos finales.

Líderes individuales y dominio en los tableros

Por Atlanta, Nickeil Alexander-Walker encabezó la ofensiva con 27 puntos y seis triples, respaldado desde la banca por Corey Kispert con 18 unidades y Luguentz Dort con 16, mientras que Dyson Daniels aportó 14 rebotes, ocho asistencias y cinco robos, y Jalen Johnson sumó 12 puntos y 11 rebotes.

En el conjunto de Detroit, Isaiah Joe lideró la anotación con 19 puntos, seguido por Ausar Thompson (18 puntos y 11 rebotes), John Collins (18 puntos) y Paul Reed (16 unidades), además de 15 asistencias repartidas por Cade Cunningham. La diferencia estadística pasó por la lucha bajo los tableros, donde Atlanta capturó 62 rebotes —incluidos 24 ofensivos— frente a 43 de los Pistons, además de imponerse 19-10 en puntos de contraataque y 22-12 en puntos de quiebre rápido.