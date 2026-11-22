Philadelphia 76ers superó 132-129 a Milwaukee Bucks con doble-doble de Joel Embiid y 21 puntos de LeBron James ante 50 tantos de Tyler Herro.

Los Philadelphia 76ers (14-3) superaron 132-129 a los Milwaukee Bucks (1-16) en un duelo de alta anotación en la NBA, respaldados por un doble-doble de Joel Embiid y el aporte completo de LeBron James, que neutralizaron la explosión ofensiva de 50 puntos de Tyler Herro.

Con parciales de 29-30, 31-29, 38-33 y 34-37, Philadelphia construyó su ventaja en el tercer cuarto y resistió el empuje final de Milwaukee en los últimos 12 minutos para asegurar su triunfo número 14 de la campaña.

Figuras individuales del encuentro

El reparto ofensivo de los 76ers marcó diferencia frente a una actuación encabezada casi en solitario por el perímetro de los Bucks.

Por parte de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid lideró al equipo con 26 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias (acertando 12 de 14 tiros libres); LeBron James aportó 21 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 3 robos (9 de 14 en tiros de campo); mientras que Anfernee Simons (18 puntos con 4 triples), Tyrese Maxey (17 puntos) y V. J. Edgecombe (16 puntos, 6 asistencias y +10 en cancha) completaron el ataque.

Mientras que por los Milwaukee Bucks, Tyler Herro firmó 50 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en 40 minutos, con 15 de 23 en tiros de campo, 7 de 12 en triples y 13 de 13 desde la línea de libres. Desde la banca destacó Brayden Burries con 26 puntos y 8 rebotes, mientras que el mexicano Jaime Jáquez Jr. jugó 25 minutos como titular y sumó 9 puntos (4 de 7 en tiros de campo, 1 de 2 en triples) y 1 asistencia.

Claves estadísticas del partido

Aunque Milwaukee conectó más triples (16 de 44 por 9 de 28 de Philadelphia) y dominó los rebotes (49 a 42, con 15 ofensivos), los 76ers inclinaron la balanza gracias a su eficacia en el tiro de campo (51.1% por 47.5%) y su visita constante a la línea de castigo (33 de 37 en tiros libres frente a 17 de 18 de los Bucks). Además, Philadelphia cuidó mejor el balón con apenas 4 pérdidas (por 8 de Milwaukee) y sumó 33 asistencias y 16 puntos en contraataque.