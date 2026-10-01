Vence Yankees 9-2 a Red Sox y avanzan a la Serie Divisional

El Juego 1 está programado para este sábado 3 de octubre en el Tropicana Field de Florida, a las 16:30 horas, en el horario del centro de México

Los Yankees de Nueva York volvieron a dejar en el camino a los Medias Rojas de Boston en la postemporada.

Este miércoles, la novena neoyorquina se impuso 9-2 a los de Boston con un jonrón de Luis García Jr. y tres carreras producidas por Cody Bellinger para, de este modo, completar la barrida de dos juegos en la Serie del Comodín de la Liga Americana.

Con la victoria, los Yankees avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Americana, donde enfrentarán a los Rays.

El Juego 1 está programado para este sábado 3 de octubre en el Tropicana Field de Florida, a las 16:30 horas, en el horario del centro de México.

Yankees encuentran estabilidad con Max Fried

Durante el encuentro, Max Fried lanzó seis entradas de una carrera para darle estabilidad al equipo, después de que Cam Schlittler encabezara la victoria del primer encuentro.

Los Yankees terminaron convirtiendo en una barrida una serie que se esperaba cerrada contra su rival histórico.

Sin embargo, fue García Jr. quien abrió el camino ofensivo en el cuarto inning ante el exyankee Sonny Gray, con un batazo que puso a los Yankees al frente de la pizarra.

Boston no pudo responder ante los Yankees

Por el lado de Boston, que poco pudo hacer después de la cuarta entrada, Gray permitió dos carreras antes de abandonar el encuentro en el quinto episodio, mientras recibía los abucheos de la afición en el Yankee Stadium.

Por su parte, Bellinger produjo una carrera con un sencillo ante Erik Miller en el quinto inning.

De este modo, los Yankees ampliaron la ventaja en el sexto episodio con un racimo de seis carreras, en el que George Lombard Jr. consiguió su primera carrera impulsada en postemporada, mientras Austin Wells y Ryan McMahon también remolcaron anotaciones.

Bellinger completó la ofensiva con un jonrón de tres carreras ante Garrett Whitlock.

Medias Rojas quedan eliminados de los playoffs

Por Boston, Willson Contreras y Nick Sogard conectaron cuadrangulares, aunque los Medias Rojas no pudieron evitar la eliminación.

Hasta antes del jonrón de Contreras ante Fried en el sexto capítulo, Boston había pasado 26 innings sin anotar en postemporada.

Con la barrida, los Yankees dejaron fuera a Boston y ahora se preparan para enfrentar a los Rays en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Resultados del Juego 2 de las Series de Comodines 2026 de la MLB

JUEGO PIZARRA Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies 3-4 Houston Astros vs. Chicago White Sox 3-7 New York Yankees vs. Boston Red Sox 9-2 San Diego Padres vs. Chicago Cubs 4-1

Nota: Este jueves habrá un tercer decisivo partido entre Atlanta Braves y Philadelphia Phillies