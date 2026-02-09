Vence Real Madrid al Valencia con gol de Mbappé

El conjunto merengue mantiene su racha positiva en La Liga, presiona la cima y aprovecha tropiezos rivales en un cierre de torneo que promete pelea cerrada

El Real Madrid venció 2-0 al Valencia en La Liga y se mantiene en la pelea por el liderato del futbol español, impulsado por el momento goleador de Kylian Mbappé, quien volvió a marcar para consolidarse como el máximo anotador del torneo. El triunfo permitió al conjunto merengue acercarse a un punto del líder Barcelona en la clasificación general.

¿Cómo fue la victoria del Real Madrid contra Valencia?

El conjunto madrileño consiguió una victoria como visitante en un duelo que se definió en la recta final del partido. Álvaro Carreras abrió el marcador al minuto 65 con su segundo gol con el club, lo que permitió al Real Madrid tomar ventaja en el encuentro.

La anotación definitiva llegó en el tiempo agregado del segundo tiempo, cuando Kylian Mbappé definió dentro del área para asegurar el resultado. El delantero francés firmó su noveno gol en los últimos seis partidos, consolidando una racha goleadora que ha sido determinante para los resultados del equipo.

El Real Madrid disputó el encuentro con ausencias importantes, ya que Vinícius Júnior no participó debido a suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Jude Bellingham quedó fuera por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Mbappé domina la tabla de goleadores en La Liga

El delantero francés se mantiene como líder de goleo en el campeonato con 22 anotaciones, colocándose como una de las principales figuras del torneo. Su perseguidor más cercano es el atacante kosovar Vedat Muriqui, del Mallorca, quien suma 15 goles.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destacó el rendimiento del atacante y lo comparó con referentes históricos del club.

“Ahora mismo es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando día tras día y partido tras partido. Como he dicho antes, parecía que lo de Cristiano era algo imposible de igualar, pero Mbappé tiene condiciones para seguir esa trayectoria”.

El Real Madrid mantiene una racha positiva en el campeonato, ya que su última derrota en La Liga ocurrió en diciembre ante el Celta de Vigo.

Barcelona mantiene el liderato tras vencer al Mallorca

El Barcelona continúa como líder de la competencia luego de derrotar 3-0 al Mallorca como local. El conjunto catalán suma 17 victorias en sus últimos 18 partidos considerando todas las competiciones.

La presión en la parte alta de la tabla aumenta con el triunfo del Real Madrid, que se mantiene cerca del primer lugar en la lucha por el campeonato español.

En contraste, el Valencia enfrenta un panorama complicado, ya que se ubica en el puesto 17, apenas fuera de la zona de descenso. La afición del club expresó inconformidad tras el resultado al finalizar el encuentro.

Otros resultados modifican la tabla de La Liga

El Real Betis logró una victoria relevante tras imponerse 1-0 al Atlético de Madrid, tercer lugar del torneo. El brasileño Antony anotó el único gol del partido, permitiendo al conjunto verdiblanco colocarse en la quinta posición y conseguir su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

En otro encuentro, Sevilla y Girona empataron 1-1 en un duelo que fue reprogramado debido a condiciones climáticas adversas. Girona tuvo la oportunidad de ganar el partido con un penal en los minutos finales, pero el delantero uruguayo Cristhian Stuani falló el disparo, el cual fue detenido por el portero Odysseas Vlachodimos.

Además, el Athletic Bilbao venció 4-2 al Levante en un partido que registró varias anotaciones en la recta final. Levante jugó con un futbolista menos desde el minuto 17 tras la expulsión de Alan Matturro.

Por su parte, el Getafe terminó con una racha negativa al vencer 2-0 al Alavés, resultado que permitió al equipo cortar una serie de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones.

La competencia en la La Liga española continúa con una lucha cerrada tanto en la parte alta de la clasificación como en la zona baja, donde varios equipos buscan asegurar su permanencia y mejorar posiciones en el torneo.

