Vence Rayados al Nashville, pero está al borde de la eliminación

El Monterrey ganó el encuentro por 2-1 con goles de Orbelín y Cuypers, pero el triunfo del Toluca ante Dallas le complicó ampliamente la clasificación

Rayados rescató un triunfo agónico por 2-1 frente al Nashville SC; sin embargo, este resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda en Leagues Cup todavía, pues el triunfo de Toluca contra Dallas lo tiene esperando un milagro.

El equipo de Matías Almeyda logró recomponer un terrible inicio, pues se fueron abajo en el marcador con apenas 50 segundos de acción, pues Ahmed Qasem peleó con todo un balón al borde del área chica que terminó convirtiendo ante la incredulidad de todos.

Con el Monterrey herido, Nashville se volcó al frente para intentar sentenciar rápido el encuentro, pero la contundencia no estuvo de su lado, pues aunque estuvieron encima del arco del "Mochis" Cárdenas, el gol no cayó.

Cuando había logrado vencer nuevamente al arquero, el árbitro anuló el gol por una mano que el cuadro estadounidense reclamó airadamente, pues consideraron que el control había sido con el estómago y no con un contacto ilegal.

Esto le dio vida a Rayados, que en el segundo tiempo mostró una mejor cara; incluso sacó el empate con un gol de Orbelín Pineda, que dio un buen envión anímico para la "Pandilla".

Luego de convertir al arquero rival en figura, en el tiempo agregado llegó un gol agónico de Hugo Cuypers, quien recibió un buen recentro de Lucas Ocampos y se lanzó en una media tijera para sorprender al portero y darle el triunfo a los regios.

Esta es la primera eliminación de Matías Almeyda con el cuadro regio, que por momentos mostró buenas cosas, pero que su fragilidad en defensa le terminó cobrando factura.

Ahora, el "Pelado" y compañía ya preparan su siguiente encuentro, pues el sábado 15 de agosto se medirán a Juárez en el Estadio BBVA por la jornada 4 de la Liga MX.

Así avanzaría Rayados

Si los albiazules quieren pasar a la siguiente ronda, ya no dependen de sí mismos, pero todavía es posible que se cuelen a los Cuartos de Final.

Para que esto ocurra, Chicago tiene que vencer a Cruz Azul por dos goles o más o que América pierda su partido por cuatro goles o más. Es poco probable, pero no imposible.