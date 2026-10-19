Vence Rayados 2-1 al Pachuca y se mete en zona de Liguilla

Monterrey derrota en casa por 2-1 a los Tuzos, llega a 17 puntos y se coloca en el octavo sitio de la Tabla General del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Rayados del Monterrey dio el primer paso para calificar a la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX: colocarse en zona de fase final de la Tabla General.

Esta noche, en el Gigante de Acero, la Pandilla del Monterrey se llevó el triunfo por marcador de 2-1 ante el Pachuca. Con este resultado, los dirigidos por Matías Almeyda escalaron al octavo lugar de la clasificación, tras arribar a 17 puntos.

Con anotaciones de Diego Rossi y Jesús Corona por los de la Sultana del Norte, y de Salomón Rondón por los de la Bella Airosa, Monterrey logró romper el maleficio en los duelos celebrados ante los Tuzos en el coloso de La Pastora.

Este miércoles, Rayados visitará el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a los Camoteros del Puebla, en punto de las 19:00 horas, en partido correspondiente a la jornada doble de la fecha 13.

Rayados parecía un vendaval ante Pachuca

Cuando el árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos accionó su silbato, dio inicio la contienda entre la Pandilla del Monterrey y los Tuzos del Pachuca, que se presagiaba como un atractivo duelo para cerrar la jornada 12 del Apertura 2026.

El rectángulo verde del Gigante de Acero mostró un esquema 4-2-3-1 por parte de los dirigidos por Matías Almeyda y un 4-4-1-1 de los comandados por Benjamín Mora.

Fueron los Rayados quienes tomaron la iniciativa desde los minutos iniciales, con desbordes a velocidad por las bandas, potentes disparos de media distancia y una posesión del balón que difícilmente perdían ante los hidalguenses.

El 1-0 a favor de Monterrey llegó a los 12 minutos de acción, cuando Diego Rossi aprovechó el desvío del guardameta Carlos Moreno en el cobro de un penalti ejecutado por Lucas Ocampos. El atacante envió el balón al fondo de la red para abrir el marcador.

A los 15 minutos, en un contragolpe a velocidad por la banda derecha, Lucas Ocampos envió un pase a profundidad con la pierna derecha, que aprovechó Jesús Corona para rematar y mandar el esférico al fondo del arco pachuqueño, colocando el 2-0 para Rayados.

Con el correr de los minutos, ambos equipos se asentaron en el rectángulo verde del recinto ubicado sobre la avenida Pablo Livas. En distintos momentos, los guardametas Esteban Andrada, de Rayados, y Carlos Moreno, del Pachuca, tuvieron que emplearse a fondo para atajar los disparos de sus rivales.

Sus intervenciones, con vistosos lances y atajadas espectaculares, hicieron vibrar al graderío. El cuerpo arbitral, encabezado por César Ramos, consideró prudente añadir cinco minutos de compensación al primer tiempo, que concluyó una vez consumido el agregado.

Monterrey se lleva el triunfo pese a la reacción de los Tuzos

Para la parte complementaria, tanto los dirigidos por Almeyda como los de Benjamín Mora regresaron al campo sin realizar modificaciones en sus formaciones iniciales.

Monterrey y los de la Bella Airosa protagonizaron un vaivén en distintos lapsos del segundo tiempo, con disputas por la posesión del balón en diversas zonas de la cancha.

El cronómetro siguió su marcha y ambos directores técnicos realizaron modificaciones en sus alineaciones para darle frescura a cada línea. Los cambios propiciaron nuevos pases a profundidad, llegadas a velocidad por las bandas y disparos de media distancia.

El dorsal 23 venezolano Salomón Rondón acercó al Pachuca en el marcador con un remate de cabeza desde el centro del área, que colocó junto al poste izquierdo del arco defendido por Esteban Andrada. La anotación llegó a los 74 minutos y puso el 2-1.

Rayados resiste y asegura los tres puntos

La iniciativa cedida a los hidalguenses comenzó a generar problemas en la parte baja de los de la Sultana del Norte, que vivieron momentos de tensión durante los últimos minutos del encuentro.

A los 86 minutos, Sergio Barreto conectó el esférico de cabeza y lo recentró para que Christian Rivera sacara un disparo que terminó en las redes. Sin embargo, la anotación fue anulada porque el futbolista colombiano se encontraba en fuera de lugar.

El reloj continuó avanzando y el árbitro César Ramos decretó cuatro minutos de reposición. Una vez consumido el tiempo añadido, el silbante hizo sonar su silbato para señalar el final del encuentro y confirmar la victoria de Rayados 2-1 sobre Pachuca.

Fotos: Eduardo Tovar