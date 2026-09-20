Vence Monterrey a Cruz Azul y se mete a zona de liguilla

Los dirigidos por Matías Almeyda escalaron al séptimo puesto de la tabla tras vencer al conjunto celeste en el Gigante de Acero.

Esta noche la 'Pandilla' del Monterrey venció 1-0 al Cruz Azul, cortando una racha de siete partidos oficiales sin ganarle a un equipo de los denominados 'grandes' en la Liga MX. Con este triunfo, los de Matías Almeyda se meten a zona de clasificación al colocarse en el séptimo peldaño.

Y son llamados 'grandes' porque cuentan con más títulos conquistados en el máximo circuito, siendo: el América con 16 cetros, Chivas con 12 títulos, Toluca con 12 copas y Cruz Azul, que se proclamó monarca en 10 ocasiones.

Fueron 47,541 aficionados los que se dieron cita en el 'Gigante de acero' y corearon la solitaria anotación de César Garza por los de 'La Pandilla'.

El viernes próximo, en partido de la Liga BBVA MX, el Monterrey visitará el Estadio BANORTE para enfrentar a los 'Potros de hierro' del Atlante, en punto de las 19:00 horas.

Monterrey aprovecha el error y anota.

Cuando el árbitro central sinaloense Jesús Rafael López Valle hizo sonar su ocarina y realizó la señal más futbolera, comenzó la batalla en donde, tanto los de la 'Pandilla' del Monterrey como la 'Máquina celeste' de la Cruz Azul, mostraron la firme intención de brindarle al respetable un buen espectáculo en el 'Gigante de acero'.

Y posterior a los minutos 'de tanteo', fue a los 7 minutos de iniciado el cotejo cuando una mala salida del arquero Kevin Mier, quien no pudo salir a acortar un balón que su zona defensiva envió, llega el canterano César Garza y de zurda bombea el balón y lo envía al fondo de las redes, para el 1-0 en favor del Monterrey.

Con el correr de los minutos, ambos equipos se asentaron en el rectángulo verde del BBVA. Con llegadas por los costados a gran velocidad, centros al área y una férrea disputa del balón en el medio terreno, tanto los de Matías Almeyda como los de Joel Huiqui buscaron tener la alternativa de la pelota y doblegar a su rival.

Por distintos lapsos de la batalla deportiva, se pudo ver a los guardametas Esteban Andrada de Rayados y Kevin Mier de Cruz Azul resolver atinadamente las ocasiones de peligro que su rival generaba, con lances y atajadas que levantaban de sus asientos al respetable, quienes se hicieron presentes en un buen número al 'Coloso' de la Avenida Pablo Livas.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir tres minutos más de compensación, que, al consumirse, el juez central López Valle decretó la finalización de la parte inicial de este cotejo.

La alternancia fue la constante en la parte complementaria.

Para la parte complementaria, los del profe Almeyda regresaron al rectángulo verde sin modificaciones en su formación inicial. Por los de Joel Huiqui, ingresó Alan Mozo en lugar de Jesús Orozco, con el fin de darle frescura a su parte baja.

Tanto el Monterrey como los de la 'Máquina celeste' manejaron un 'vaivén' en las acciones de la contienda por distintos lapsos de tiempo, poniendo en graves aprietos tanto la cabaña defendida por la 'Sabandija' Andrada por los albiazules como la de Kevin Mier de los cruzazulinos.

Por lapsos muy prolongados, el encuentro se volvió muy ríspido en ambos equipos; ninguno de los 22 gladiadores cedía ni un centímetro del terreno de juego. El 'toma y daca' era la constante, pero nunca con el afán de dañar a su rival deportivo.

Ante una serie de modificaciones hechas por ambos equipos, en el parado inicial, el peloteo por las diversas zonas del ataque, las llegadas por ambas praderas a gran velocidad y que 'entraban como cuchillo en mantequilla', aunado a los disparos desde linderos del área, fue la constante en el cotejo.

La de mayor peligro la tuvo el Monterrey a los 88' de acción, luego de rematar de cabeza Ricardo Chávez a escasos centímetros de la meta defendida por el colombiano Mier.

El reloj siguió avanzando y el nazareno Jesús López decretó añadir cinco minutos como reposición, que al consumirse dio el silbatazo final.