Con doblete de Luca Orellano y expulsiones de Carlos Salcedo y Álvaro Angulo, Monterrey venció 2-0 a Pumas y subió al sexto lugar de la tabla.

Monterrey derrotó 2-0 a Pumas en el cierre de la Jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX y aseguró su clasificación directa a la Liguilla al escalar al sexto puesto de la tabla, mientras el conjunto universitario quedó en el undécimo lugar, tras un partido marcado por expulsiones en ambos bandos y un doblete de Luca Orellano.

Tras un primer tiempo sin goles que inició a las 19:01 horas, el encuentro cambió de tono en el complemento cuando Carlos Salcedo recibió tarjeta amarilla al 53' y vio la roja al 58', dejando a Monterrey con diez elementos. Pese a la inferioridad numérica, la visita abrió el marcador al 74' por conducto de Luca Orellano, asistido por O. Pineda.

Expulsión en Pumas y sentencia en el agregado

La paridad numérica regresó al 79' con la expulsión de Álvaro Angulo en Pumas, ratificada al 81' tras revisión del VAR, en un tramo donde Monterrey también había ajustado su estructura con ingresos como los de Óliver Torres, Jorge Rodríguez y Fidel Ambriz.

Ya en tiempo de compensación, al 90+2', Luca Orellano firmó su doblete con asistencia de Óliver Torres para sellar el 2-0 definitivo antes del silbatazo final al 90+7' y certificar el boleto de Monterrey a la fase final.

Radiografía del partido

En los registros estadísticos del encuentro, Pumas dominó la posesión con 65% frente al 35% de Monterrey, además de completar 350 pases con 84% de precisión contra 251 pases y 81% de efectividad del cuadro regiomontano.

Sin embargo, Monterrey generó más peligro en el arco rival con 11 remates —seis de ellos a portería— por 9 disparos de Pumas, con cuatro directos al arco, en un duelo donde los locales cometieron 21 faltas por 10 de los visitantes y sumaron seis tiros de esquina frente a dos del conjunto regio.