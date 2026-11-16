Vence Inglaterra a España y termina racha invicta de 43 partidos

Los ingleses ganaron 3-2 en Madrid pese a jugar con 10 hombres; Harry Kane amplió a 93 su récord de goles con la selección nacional

Inglaterra superó a la campeona del mundo, España, en una victoria el domingo 3-2 en la Liga de Naciones, resistiendo con 10 hombres para poner fin a la racha invicta de 43 partidos de España, y Harry Kane volvió a marcar.

El ganador del Balón de Oro anotó un penal al filo del descanso en el encuentro disputado en Madrid para ampliar su récord a 93 goles con la selección, después de que Pau Cubarsí le cometiera falta; la decisión se mantuvo tras una revisión de video.

“Sabíamos que íbamos a vencerlos esta noche”, dijo el mediocampista de Inglaterra Declan Rice a la cadena británica ITV. “El mensaje del entrenador después del partido contra Croacia fue muy positivo, el mensaje de los chicos, todos empujando juntos, sabiendo que vamos a venir aquí y no solo replegarnos e intentar hacerles daño al contragolpe. Nuestros primeros 10 minutos son probablemente lo mejor que hemos jugado en un tramo de 10 minutos: presión, presión, presión”.

La Inglaterra de Thomas Tuchel se colocó en el primer puesto del Grupo A3, con ambos equipos ya clasificados para los cuartos de final antes del partido.

El defensor Ezri Konsa puso el 2-0 a los 53 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina de Rice ante la campeona del mundo, España. Poco después, Jude Bellingham asistió al defensor Ben White.

Pero, después de que el mediocampista Elliot Anderson fuera expulsado por una falta sobre Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal convirtió el penal resultante. El delantero Nico Williams recortó distancias con otro tanto tras un pase de Yamal para asegurar un final tenso cuando quedaban 15 minutos.

El portero de España Unai Simón le dio crédito a Inglaterra.

“Esta noche, fueron superiores a nosotros, emplearon un enfoque muy agresivo de uno contra uno”, dijo. “Como todavía no son fases de eliminación directa, podemos aprender de esto y tratar de rendir mejor en marzo”.

El show de Trafford

Inglaterra también le debió mucho al portero James Trafford, que no es titular habitual, pero mostró su capacidad para detener disparos cuando su equipo estuvo bajo una fuerte presión en el tiempo añadido.

Tras desviar el remate raso de Fermín López, reaccionó rápido para mandar el rebote de Aymeric Laporte por encima del poste, y luego evitó el potente disparo raso del destacado mediocampista Pedri cuando quedaban instantes del partido.

Trafford había realizado otra gran doble atajada cuando faltaban 10 minutos del tiempo reglamentario, bloqueando intentos de Yamal y del defensor Marc Cucurella.

Lo mejor hasta ahora

A Tuchel le preguntaron si fue la mejor actuación de Inglaterra desde que sucedió de forma permanente a Gareth Southgate.

“Sí, dadas las circunstancias, la presión, la calidad y dónde jugamos — contra los campeones del mundo reinantes y están invictos en 43 partidos”, dijo el técnico de Inglaterra.

“Ofrecer una actuación en Madrid en este ambiente, fue una actuación muy completa y la mejor hasta ahora”.

Francia consigue una victoria sufrida

Francia se clasificó para los cuartos de final con una victoria 2-1 en casa ante Turquía en el Grupo A1, y Bélgica también avanzó tras golear 4-1 a Italia.

Después de perder 3-1 como visitante ante Italia el jueves, Francia trabajó para lograr una sufrida victoria en casa.

Francia se puso en ventaja gracias a un autogol de Emirhan Topçu al inicio del segundo tiempo, después de que Adrien Rabiot peinara un tiro de esquina. El suplente Eli Junior Kroupi marcó un gol en su debut con un disparo raso por debajo del portero tras quedar habilitado por Rayan Cherki, antes de que Abdülkerim Bardakci respondiera en el 90.

El partido se disputó en Burdeos, el club en el que el técnico de Francia Zinedine Zidane jugó cuando debutó con Francia en 1994, aunque en un estadio diferente. El gran mediocampista anotó dos goles brillantes contra la República Checa tras ingresar como suplente.

Zidane no quedó del todo satisfecho con el rendimiento del domingo.

“Concedimos demasiadas ocasiones y no presionamos lo suficiente”, dijo. “Tenemos algunas cosas que mejorar”.

El lateral derecho Saël Kumbedi también debutó internacionalmente.

El portero de Francia Mike Maignan salió con una lesión en el muslo derecho al descanso y fue reemplazado por Guillaume Restes.

Maignan se someterá a pruebas para evaluar su lesión en su club, el AC Milan, el lunes, informó el equipo de Francia.

Bélgica reacciona ante Italia

Pio Esposito le dio a Italia la ventaja en el minuto 11 en Bruselas, pero el equipo local pronto igualó por medio del mediocampista del Brighton Maxim De Cuyper y se puso 3-1 en 26 minutos tras goles del defensor Nathan Ngoy y del extremo del Manchester City Jeremy Doku.

El mediocampista Diego Moreira completó la goleada con un gol al final.

Albania consigue el ascenso a la Liga B

Albania ganó 2-0 en casa del rival Bielorrusia para terminar primero de su grupo en la Liga C y lograr el ascenso.

El delantero del Atalanta Nikola Krstović anotó dos goles en la victoria 4-1 de Montenegro, ya ascendido, sobre Chipre, que entra al repechaje.

Finlandia goleó 7-2 a San Marino con Adrian Svanbäck marcando un triplete.