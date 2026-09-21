Vence Fuerza Regia a Correcaminos en Reynosa por 94 a 83

La quinteta regiomontana superó a la UAT en Tamaulipas comandada por Scott Bamforth, quien aportó 21 puntos durante el partido.

En un disputado encuentro de la Liga LNBP, Fuerza Regia de Monterrey consiguió un contundente triunfo en condición de visitante al superar 94-83 a los Correcaminos de la UAT en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

La quinteta regiomontana, bajo el mando del estratega José Neto, mantuvo el control durante la mayor parte del cotejo para asegurar el primer juego de la serie.

Dominio ofensivo de principio a fin

Desde el salto inicial, Monterrey tomó la delantera en la pizarra al adjudicarse el primer periodo con un parcial de 22-17. Para el segundo cuarto, la ofensiva visitante mantuvo la efectividad, sumando 23 unidades más para irse al descanso del medio tiempo con una clara ventaja de 45-34.

A pesar de una fuerte reacción del conjunto local en el tercer periodo (24-19) que acortó la distancia a solo seis puntos, Fuerza Regia respondió en el momento crucial desplegando su mejor parcial de la noche en el último cuarto con 30 puntos producidos, sellando de manera definitiva la victoria por marcador final de 94-83.

Actuaciones individuales destacadas y debut estelar

El ataque del equipo aurinegro estuvo liderado por Scott Bamforth, quien encestó 21 puntos respaldado por seis triples. Por su parte, Josh Ibarra lució efectivo al sumar 19 unidades en apenas 14:50 minutos en la duela, mientras que Wayne Langston aportó 14 puntos y J.J. Ávila firmó un doble-doble al registrar 12 puntos y 12 rebotes.

El compromiso también significó el exitoso debut con la camiseta regiomontana del base puertorriqueño Tjader Fernández, quien firmó una planilla completa de 9 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y un robo en casi 22 minutos de juego.

Solidez estadística y balance colectivo

A nivel de equipo, la escuadra de Monterrey registró números destacados que marcaron la diferencia en el marcador:

49.25% de efectividad global en tiros de campo.

40% de precisión en triples, convirtiendo 12 disparos de larga distancia.

37 rebotes, 12 asistencias y 8 robos recuperados.

33 puntos aportados desde la banca de suplentes.

Tras estar al frente en el marcador durante casi 35 minutos del partido y lograr una ventaja máxima de hasta 15 puntos, Fuerza Regia y Correcaminos volverán a medirse este lunes en Reynosa para disputar el segundo juego de la serie.