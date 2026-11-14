Vence el Barça al Panathinaikos con triple de Robinson

Justin Robinson anotó veinticuatro puntos y encestó el disparo decisivo a cuatro segundos del cierre para asegurar el triunfo visitante.

Ni las bajas de Kevin Punter y Tosan Ebvuowman, ni la jerarquía del Panathinaikos, ni la presión del OAKA pudieron tumbar al Barça en Atenas, donde consiguió un triunfo (74-76) gracias a una actuación determinante de Justin Robinson, autor de 16 puntos en el último cuarto y del triple que dio la victoria a su equipo a cuatro segundos del final.

El equipo dirigido por Aleksander Sekulić dio un golpe de autoridad en la cancha de uno de los favoritos al título continental con una remontada en el último periodo, en el que levantó una desventaja de catorce puntos (57-43) liderado por Robinson, quien terminó el encuentro con 24 unidades.

Con este resultado, el conjunto azulgrana se asienta en la zona alta de la clasificación, igualando el balance (8-3) del Panathinaikos, líder de la competición, que encajó su segunda derrota como local.

Desarrollo de la primera mitad y dominio griego

Pese a las ausencias y a los recursos del plantel ateniense, el Barça entró bien al partido, aunque Robinson estuvo inicialmente contenido por el esquema defensivo de Obradovic. Tras el 14-8 (min. 6) impulsado por Isaac Bonga, los de Sekulic equilibraron las acciones desde la defensa y el rebote para cerrar los primeros diez minutos con empate a 17.

En el segundo cuarto se impuso el baloncesto físico del Panathinaikos, que encontró en Kendrick Nunn su principal vía ofensiva. Sin acierto desde el perímetro (4 de 16 en triples en el primer tiempo) y condicionado por las faltas personales en la pintura ante Yabusele y Lessort —con Brizuela acumulando tres infracciones antes del descanso—, el cuadro catalán llegó a estar abajo 31-24 (min. 17). Tras un tiempo muerto de Sekulic, sendos triples de Parra y Robinson ajustaron el marcador al descanso (33-32).

En la reanudación, el cuadro local se despegó con un parcial de 7-0 (40-32) que contuvo momentáneamente Stanley Umude (42-38, min. 24). Sin embargo, el dominio del ritmo, una defensa cerrada y la sequía exterior azulgrana (0 de 6 en triples en el tercer cuarto) permitieron que Nunn y Francisco ampliaran la brecha hasta el 52-40 (min. 27). Un parcial de 24-11 en el periodo dejó el encuentro 57-43 antes del cierre.

Remontada azulgrana en el último cuarto

En el acto decisivo, Tyrese Martin asumió la iniciativa ofensiva para sostener a los visitantes. Pese a la resistencia de Nunn, el Barça firmó un parcial de 9-20, impulsado por dos triples consecutivos de Robinson y Martin, acercándose 66-63 a falta de 3 minutos y 32 segundos.

En el intercambio final de posesiones, Robinson convirtió un triple y dos tiros libres para adelantar al Barça (66-68, min. 39). Tras un triple de Francisco (69-68) y la respuesta inmediata de Robinson (69-71), un acierto exterior de Hayes Davis volvió a poner arriba a los locales (72-71) a un minuto de la conclusión.

Un nuevo cruce de anotaciones dejó el 74-73 a 19 segundos del final con posesión para el conjunto catalán. Justin Robinson, autor de los últimos 13 puntos de su escuadra, ejecutó el triple definitivo que selló el 74-76, significando el octavo triunfo consecutivo del Barça y el quinto en la Euroliga.