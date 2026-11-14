Vence Canadá a Guatemala en cuartos de la Concacaf

La escuadra norteamericana superó por marcador de 1-3 a los locales en el partido de ida disputado en la capital guatemalteca.

La selección de fútbol de Canadá dio un paso de gigante este viernes tras vencer por 1-3 a su similar de Guatemala en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, un resultado que deja a los norteamericanos muy cerca de asegurar su boleto a las semifinales del torneo regional y a la Copa Oro 2027.

El encuentro, disputado en el Estadio Manuel Felipe Carrera —conocido popularmente como 'El Trébol'— en la capital guatemalteca, estuvo marcado por la contundencia ofensiva de la visita en la primera mitad y por los titubeos defensivos del cuadro local dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena.

Un arranque accidentado y dominio canadiense

Las acciones comenzaron con vértigo y una ocasión tempranera para el delantero local Darwin Lom a los cinco minutos, cuyo disparo fue contenido por el arquero Maxime Crépeau. Sin embargo, la jugada dejó una mala noticia para los visitantes con la lesión y prematura salida de su gran estrella, Alphonso Davies.

Pese a este duro golpe anímico, el combinado dirigido por el estadounidense Jesse Marsch reorganizó sus líneas y asumió el control del juego:

0-1 (minuto 17): Tani Oluwaseyi abrió el marcador mediante un potente derechazo que dejó sin opciones a la defensa.

abrió el marcador mediante un potente derechazo que dejó sin opciones a la defensa. 0-2 (minuto 28): Liam Millar aprovechó una clara desatención en la zaga guatemalteca para estirar la ventaja.

aprovechó una clara desatención en la zaga guatemalteca para estirar la ventaja. 0-3 (minuto 45): Justo antes del descanso, el delantero Jonathan David sentenció la primera mitad al rematar con precisión un centro dentro del área chica.

Reacción chapina y cierre de ida

En el complemento, el conjunto guatemalteco adelantó líneas en busca de recortar distancias y encontró premio rápidamente al minuto 53 gracias a un certero cabezazo del extremo Óscar Santis. Este tanto inyectó ilusión en la afición local y provocó los mejores momentos de presión sobre el arco canadiense.

No obstante, los norteamericanos supieron enfriar el ritmo del encuentro y gestionar la ventaja, a pesar de la expulsión de su técnico Jesse Marsch en el minuto 63 por protestas airadas al cuerpo arbitral.

Con este panorama, la serie se definirá el próximo lunes 16 de noviembre en Toronto, donde la escuadra guatemalteca estará obligada a consumar una gesta y ganar por una diferencia de tres goles si desea revertir la eliminatoria.