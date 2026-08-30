Vence América 2-0 a Puebla y amarra liderato de Liga MX

Ícaro da Conceição y Brian Rodríguez firmaron las anotaciones con las que el conjunto azulcrema amarró su quinta victoria del año.

El brasileño Ícaro da Conceição y el uruguayo Brian Rodríguez anotaron este sábado un gol cada uno para darle al América un triunfo por 2-0 sobre el Puebla, que mantuvo a los azulcremas en el liderato de la Liga MX Apertura 2026.

Las Águilas, dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada, dejaron en el banquillo a varios titulares y, aunque fueron superadas en varios segmentos del partido, fueron contundentes en el área rival y aseguraron el triunfo.

Da Conceição anotó con un golpe de derecha en el minuto 24 para inclinar hacia el cuadro de casa un duelo que iba parejo.

El Puebla fue mejor en la segunda mitad, pero dejó ir varias oportunidades claras de empatar y fueron las Águilas las que aumentaron la ventaja con un gol de derecha de Rodríguez en el 77.

América llegó a cinco victorias, un empate y 16 puntos para confirmarse como primero de la tabla de posiciones.