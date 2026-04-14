Velocista rompe récord de Usain Bolt en los 200 metros planos

Con apenas 18 años, ya es considerado una de las figuras emergentes del atletismo internacional y un nombre a seguir en futuras competencias de alto nivel.

El velocista australiano Gout Gout, de apenas 18 años, se convirtió en una de las grandes revelaciones del atletismo mundial tras registrar un tiempo de 19.67 segundos en los 200 metros, una marca que supera lo que logró Usain Bolt a la misma edad y que ya lo coloca entre los mejores juveniles de la historia.

La hazaña ocurrió durante el Campeonato de Atletismo de Australia en Sídney, donde el joven no solo ganó la prueba, sino que estableció un nuevo récord mundial Sub 20 y rompió la barrera de los 20 segundos con viento legal.

¿Qué marca rompió Gout Gout y por qué es histórica?

El registro de 19.67 segundos es 32 milésimas más rápido que el tiempo que había conseguido Usain Bolt a los 18 años (19.93 segundos en 2004), lo que convierte al australiano en el juvenil más veloz en esa distancia hasta ahora.

Además, se trata de la primera ocasión en que un atleta nacido en Australia logra bajar legalmente de los 20 segundos en los 200 metros, consolidando una actuación que ya es considerada histórica dentro del atletismo.

¿Quién es Gout Gout, la nueva promesa del sprint?

Gout Gout nació en Queensland, Australia, en 2007, hijo de padres originarios de Sudán del Sur que emigraron al país oceánico antes de su nacimiento.

Fue detectado como talento a los 15 años y desde entonces ha tenido un ascenso acelerado. En 2026 firmó un contrato con la marca Adidas, mientras sus marcas personales ya lo colocan entre los atletas más prometedores del mundo en pruebas de velocidad.

¿Puede romper el récord mundial de Usain Bolt?

Aunque su marca ya superó a Bolt en categoría juvenil, aún está lejos del récord mundial absoluto de 19.19 segundos, impuesto por el jamaiquino en 2009.

Sin embargo, especialistas y entrenadores consideran que el australiano tiene el potencial para acercarse a ese registro si mantiene su progresión, especialmente tras convertirse en uno de los pocos atletas en la historia en correr por debajo de los 20 segundos a tan corta edad.