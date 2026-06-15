Vekic conquista Queen's y deja sin corona a Raducanu

La tenista Donna Vekic venció a Emma Raducanu en la final del Queen's Club y se quedó con el título tras imponerse en dos sets

La tenista Donna Vekic se proclamó campeona del torneo de Queen's Club al derrotar a Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (6), frustrando las aspiraciones de la británica de conquistar un título frente a su afición.

La tenista croata, que llegó al certamen con la etiqueta de “perdedora con suerte”, mostró un dominio absoluto durante el primer set, en el que no concedió juegos a su rival y tomó rápidamente el control del encuentro.

Después de un inicio complicado, Raducanu elevó su nivel en la segunda manga y logró mantenerse en la pelea. La británica salvó tres puntos de campeonato antes de forzar un desempate que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos instantes.

Durante el tie-break, la número uno del Reino Unido evitó una cuarta oportunidad de cierre para Vekic y estuvo cerca de extender la definición a un tercer set. Sin embargo, la croata mantuvo la calma en los momentos decisivos para asegurar la victoria y levantar el trofeo.

Raducanu llegó a la final después de una intensa jornada sabatina provocada por los retrasos ocasionados por la lluvia. La jugadora tuvo que disputar dos partidos en el mismo día para avanzar al encuentro por el campeonato.

Primero superó a Kamilla Rakhimova y posteriormente venció a la estadounidense Iva Jovic, resultados que le permitieron alcanzar la primera final de su carrera sobre césped y la tercera en el circuito profesional.

Otro subcampeonato para Raducanu

La británica de 23 años buscaba conquistar su primer título individual desde su histórica consagración en el Abierto de Estados Unidos de 2021, cuando sorprendió al mundo al ganar el torneo tras superar la fase clasificatoria.

Sin embargo, la derrota en Queen's Club la dejó nuevamente a las puertas de un campeonato. A principios de año también terminó como subcampeona en Cluj-Napoca, donde cayó en la final ante Sorana Cirstea.

Para Vekic, el triunfo representa una de las victorias más importantes de la temporada y una demostración de solidez sobre césped de cara a los próximos compromisos del calendario.