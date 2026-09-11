Ve 'Checo' Pérez poco margen de error en GP de España

El piloto tapatío de Cadillac señaló que el trazado madrileño exigirá máxima precisión ante la cercanía de los muros de contención.

En el marco de las actividades previas al Gran Premio de España, decimocuarta fecha del Mundial de Fórmula Uno, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez declaró en el circuito madrileño que el trazado semiurbano de la capital española representa un reto de alta exigencia donde "hay muy poco margen de error".

El corredor de la escudería Cadillac señaló que la proximidad de los muros y las secciones de alta velocidad requerirán máxima precaución durante el fin de semana. No obstante, Pérez valoró positivamente el nivel de exigencia de la pista e indicó que espera mantener la competitividad que históricamente ha mostrado en circuitos callejeros para aprovechar las oportunidades de la carrera.

"Creo que así deben de ser los circuitos, ¿no? Estamos en Fórmula Uno. Hay otros deportes que son menos peligrosos", comentó el bravo piloto tapatío.

También se le cuestionó sobre el futuro profesional del piloto español Fernando Alonso; el tapatío afirmó que la decisión corresponde enteramente al asturiano y a su entorno familiar.

"Tiene cuarenta y cinco años, ¿no?. Yo creo que es una situación muy difícil, sólo Fernando sabe lo que hará y tiene muchos sentimientos encontrados. Por un lado, quizás quiere hacer otras cosas, por otro lado, su pasión es lo que le encanta y podría estar haciéndolo otros quince años más, pero también yo creo que en la vida cada quien tiene que tomar sus decisiones y tomar la decisión que más feliz te haga en la parte personal", afirmó 'Checo'

En la que también destacó la trayectoria del bicampeón mundial y la complejidad de balancear la pasión por el automovilismo con el aspecto personal a sus 45 años.