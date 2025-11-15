Vasco compara a ‘La Hormiga’ con Chicharito: “Están escasos”

Aguirre destacó el instinto goleador y la madurez del joven atacante, a quien ve como parte de una nueva generación mexicana con talento y personalidad.

El Vasco Aguirre no dudó en encender los reflectores sobre Armando “La Hormiga” González, a quien ve con un brillo muy similar al de Javier “Chicharito” Hernández. Para el técnico, el joven delantero mexicano posee un instinto goleador cada vez más difícil de encontrar.

“Es mexicano y es goleador, están escasos”, soltó sin rodeos, dejando claro que ve en él un talento natural que merece minutos y proyección.

Aguirre, quien lo conoce desde que nació, destacó su madurez y su origen futbolero, cualidades que —asegura— marcan la diferencia.

“Es un muchacho muy ubicado. Me gustaría involucrarme en su historia y meterlo unos minutos”, confesó, convencido de que González está listo para empezar a mostrar de qué está hecho.

El entrenador también reconoció que los paralelismos con Chicharito son inevitables: hijos de futbolistas, carácter humilde y, sobre todo, esa capacidad casi innata para estar justo donde nace el gol.

“Hay jugadores que tienen ese don… y este chico lo tiene”, afirmó.

Además de ‘La Hormiga’, Aguirre señaló a Gilberto Mora como otro nombre que está levantando miradas, comparándolo incluso con figuras como Cuauhtémoc Blanco y Tomás Boy por su estilo valiente y su técnica para sobrevivir al contacto.

Para el Vasco, estas nuevas apariciones hablan de un momento positivo en las fuerzas básicas mexicanas. “Renovarse es buena seña”, dijo, celebrando que jóvenes como Mora y Obed ya se atrevan a competir en selecciones mayores. Una señal, asegura, de que el futbol mexicano va por buen camino.