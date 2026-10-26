'Vaquero' Navarrete pierde sus cinturones ante Foster en Texas

El “Vaquero” logró incorporarse en ambas ocasiones y completó los 12 asaltos, pero no pudo evitar una derrota amplia en dos de las tres tarjetas

Emanuel “Vaquero” Navarrete perdió sus dos campeonatos mundiales superpluma ante O’Shaquie Foster, quien lo derribó dos veces en el último asalto y se impuso por decisión unánime la noche del sábado 24 de octubre en San Antonio, Texas.

Los jueces entregaron tarjetas de 118-108, 118-108 y 115-111 a favor del estadounidense, que conservó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y arrebató al mexicano los de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El resultado dejó a Navarrete sin los títulos con los que llegó al combate y colocó a Foster como campeón unificado de las 130 libras, con tres de las cuatro principales coronas de la división.

Foster encontró respuesta a la presión de Navarrete

El mexicano salió a buscar el combate con su habitual presión y ataques desde distintos ángulos. Durante los primeros episodios consiguió intercambios competidos, pero Foster comenzó a encontrar espacios para responder con golpes más precisos.

La movilidad y el contragolpe del estadounidense dificultaron que Navarrete sostuviera sus combinaciones. Conforme avanzó la pelea, Foster anticipó las entradas de su rival y aprovechó las oportunidades para conectar, especialmente con la mano derecha.

Navarrete mantuvo la iniciativa de ir hacia adelante, aunque sus intentos por acortar la distancia no bastaron para cambiar el desarrollo del encuentro.

La pelea es para O'Shaquie Foster 🥊 Decisión unánime en contra del Vaquero Navarrete, el Mexicano se entregó a fondo pero el cierre lo perjudicó de manera importante 🔥 A LEVANTAR LA CARA VAQUERO 🤠 #BoxAzteca https://t.co/T2yfzKGvru — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 25, 2026 Un uppercut dio esperanza al mexicano antes del cierre En los segundos finales del undécimo asalto, Navarrete conectó un uppercut de derecha que sacudió a Foster. El golpe abrió una posibilidad para el mexicano, quien necesitaba un cierre contundente después de los problemas que había enfrentado para imponer su ofensiva. Sin embargo, el estadounidense resistió y salió al último episodio con una respuesta decisiva: envió dos veces a Navarrete a la lona. El “Vaquero” logró incorporarse en ambas ocasiones y completó los 12 asaltos, pero no pudo evitar una derrota amplia en dos de las tres tarjetas. Después del combate, el mexicano reconoció que el estilo de Foster había sido superior esa noche. El ganador también destacó la potencia de Navarrete, aunque consideró que había demostrado mejores recursos tanto en los intercambios cercanos como a distancia. Foster reúne tres cinturones y tiene un compromiso pendiente Con la victoria, Foster mejoró su registro a 26 triunfos y tres derrotas, con 12 nocauts. Navarrete quedó con 40 victorias, tres derrotas y un empate, además de un combate sin resultado; 33 de sus triunfos han llegado por nocaut. Para el mexicano, el revés frenó el avance que había conseguido en febrero al vencer a Eduardo “Sugar” Núñez y sumar el campeonato de la FIB al de la OMB. Foster expresó su intención de buscar el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el que le falta para convertirse en campeón indiscutido. Antes deberá atender la condición establecida por la OMB para autorizar esta unificación: enfrentar al retador obligatorio Charly Suárez dentro de los 180 días posteriores al combate.