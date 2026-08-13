Vancouver elimina a Tigres de Leagues Cup y apaga el 'Volcán'

Los felinos necesitaban el triunfo en 90 minutos para avanzar, por lo que el empate 1-1 los dejó fuera del certamen internacional, pese al triunfo en penales

Luego de jugar dos veces como visitante, ya en su cancha y con su gente, parecía que Tigres lograría su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup, pero Vancouver Whitecaps le sacó el empate 1-1, que lo dejó fuera de la justa y encima con un papelón sobre el final.

A pesar del mal resultado, el funcionamiento estuvo lejos de ser el esperado, pues el cuadro felino sufrió en algunas oportunidades y también desaprovechó la ventaja de jugar en el "Volcán" para conseguir un triunfo más amplio.

El primer gol del encuentro fue obra de Rodrigo Aguirre, quien aprovechó un gran pase de Juan Brunetta casi desde el medio campo, el cual le dio espacio al "Búfalo" para ir al espacio y ya dentro del área definió cruzado para vencer al arquero.

Después del gol, Tigres se dedicó a llevar el trámite del encuentro, con Brunetta orquestando el juego, pero con compañeros que no mostraron la garra necesaria para duplicar la ventaja.

Aunque el equipo atacaba, dejó varios espacios; incluso cerca del minuto 28 casi cae el empate; sin embargo, Nahuel Guzmán salvó a los suyos con una gran atajada.

Y como si mucha gente no le tuviera suficiente repudio a la Leagues Cup, a Tigres le terminó perjudicando, pues César Araujo salió lesionado justo antes del medio tiempo y tuvo que dejarle su lugar a Rómulo.

Para el complemento, los felinos se vieron conformistas, pues el intenso calor que hubo en el Estadio Universitario le pasó factura a los canadienses, que alcanzaron a sacar un inesperado empate.

Este llegó luego de una serie de rebotes en el área, que terminó con un riflazo dentro del área chica de Emmanuel Sabbi, el cual sorprendió a todos y silenció el "Volcán".

Como si esto no fuera lo suficientemente malo, los regios se quedaron con dos jugadores menos para la recta final del encuentro, pues Diego Lainez le reclamó muy airadamente al árbitro.

Para colmo, cuando Tigres estaba luchando por recuperar la ventaja, Nahuel Guzmán buscó despejar desde el medio campo, pero antes empujó al árbitro, por lo que Barton lo expulsó, dejando a los auriazules con nueve jugadores.

En la tanda de penales los regios se llevaron el triunfo, que no bastó para darle su lugar en los Cuartos de Final.