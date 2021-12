Van veleristas regios por triunfo en el World Sailing

La Regata sirvió, además, para que entrenaran para dicho fin.

"Fue más que nada para entrenar y prepararnos para la próxima experiencia en el Mundial en Omán; llevo desde el 2010 en esto. Me siento muy bien, bastante cómodo: es un deporte que, a pesar de que no es tan popular, a mí me gusta mucho", señaló Elizondo en entrevista.

A todo estribor, es como partirán hoy Roberto y Fátima a esa competencia de alto rendimiento para representar a México.

El World Sailing 2021 tendrá lugar en el país árabe, un sueño que no pensaban que se fuera a cumplir... y ahora Roberto Elizondo y Fátima Almaguer buscan traer el triunfo a Nuevo León.

Nikolay Borissov ha entrenado a los jóvenes y, con ayuda del gobierno del estado, por fin cumplirán la meta.