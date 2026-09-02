Valentina Shevchenko queda fuera de UFC 332 por lesión

La salida de Shevchenko deja en suspenso la oportunidad titular de Natalia Silva, quien ocupa el primer lugar de la clasificación de peso mosca

La esperada pelea por el campeonato de peso mosca entre Valentina Shevchenko y Natalia Silva quedó fuera de los planes para UFC 332, luego de que la campeona sufriera una lesión durante su preparación.

El enfrentamiento estaba contemplado para el próximo 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, y se perfilaba para encabezar la cartelera. Sin embargo, la empresa nunca alcanzó a realizar el anuncio oficial del combate.

UFC no ha revelado la lesión de Shevchenko

Hasta el momento no se ha detallado qué tipo de lesión presenta la monarca de las 125 libras ni cuánto tiempo permanecerá alejada de los entrenamientos. Tampoco existe una fecha estimada para su regreso al octágono.

Shevchenko ya había enfrentado molestias físicas durante el año. En mayo, Natalia Silva señaló que UFC le informó que la campeona necesitaba tiempo para recuperarse, aunque posteriormente retomó su preparación y comenzaron las negociaciones para concretar la defensa titular.

Por ahora se desconoce si la baja de UFC 332 está relacionada con aquel problema o si corresponde a una lesión diferente.

Natalia Silva queda a la espera de una decisión

La salida de Shevchenko deja en suspenso la oportunidad titular de Natalia Silva, quien ocupa el primer lugar de la clasificación de peso mosca y mantiene una racha de 14 victorias consecutivas.

Desde su llegada a UFC en 2022, la brasileña ha ganado sus ocho combates dentro de la organización. En su recorrido superó a tres excampeonas: Jessica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas, resultados que la colocaron como la principal aspirante al cinturón.

La empresa deberá decidir si mantiene a Silva en la función con otra rival, programa un campeonato interino o aplaza completamente su participación para reagendar el enfrentamiento cuando Shevchenko reciba el alta médica.

UFC 332 se queda sin combate principal

La pelea entre Shevchenko y Silva había sido considerada inicialmente como coestelar, pero posteriormente se convirtió en la principal alternativa para encabezar UFC 332. Su cancelación deja a la cartelera sin un combate estelar confirmado a poco más de un mes de su celebración.

Entre los enfrentamientos previstos aparece el duelo de peso gallo entre Payton Talbott y Deiveson Figueiredo, aunque no se ha informado si será promovido al turno principal.

UFC tampoco ha anunciado una rival sustituta para Natalia Silva ni la creación de un campeonato interino. La definición dependerá del tiempo de recuperación de Shevchenko y de los ajustes que la organización realice para completar la cartelera de Salt Lake City.