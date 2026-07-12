Valdez impulsa a Piratas con grand slam y dos jonrones

Esmerlyn Valdez conectó dos cuadrangulares, incluido un grand slam, y produjo seis carreras en el triunfo de Pittsburgh sobre Milwaukee

El novato dominicano Esmerlyn Valdez tuvo una actuación estelar al conectar dos cuadrangulares, incluido un grand slam en la séptima entrada, para liderar la remontada de los Piratas de Pittsburgh, que derrotaron 7-6 a los Cerveceros de Milwaukee en el primer juego de una doble cartelera disputada este sábado.

El jardinero derecho de 22 años produjo seis carreras y continúa con un inicio de carrera sobresaliente, al acumular nueve jonrones y 24 carreras impulsadas en sus primeros 26 encuentros en las Grandes Ligas.

GRAND SLAM ESMERLYN VALDEZ ‼️



His second homer of the day and the @Pirates have the lead! pic.twitter.com/IC7oCcZNKv — MLB (@MLB) July 11, 2026

Grand slam cambió el rumbo del partido

Milwaukee tomó ventaja con cuadrangulares de dos carreras de Jake Bauers y Sal Frelick, mientras que el venezolano William Contreras añadió una anotación con un sencillo en la parte alta del séptimo episodio.

Sin embargo, en la parte baja de esa misma entrada, Valdez respondió con un grand slam que dio la vuelta al marcador y encaminó la victoria de Pittsburgh.

Piratas resisten en el cierre

El abridor de Pittsburgh, Braxton Ashcraft, quien fue convocado al Juego de Estrellas del próximo martes, tuvo una de sus actuaciones más complicadas de la temporada al permitir cinco carreras en cinco entradas de trabajo.

El relevo estuvo encabezado por Carmen Mlodzinski (6-3), quien lanzó tres episodios y permitió una carrera, mientras que el dominicano Gregory Soto retiró la novena entrada sin daño para conseguir su salvamento número 12 de la campaña.

Soto selló el triunfo al provocar que Andrew Vaughn conectara para una doble matanza con las bases llenas, poniendo fin al encuentro.

Pese a la derrota, los Cerveceros comenzaron la jornada con una ventaja de siete juegos y medio en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

Por su parte, el abridor novato de Milwaukee, Brandon Sproat, permitió tres carreras durante las tres entradas que permaneció en el montículo.