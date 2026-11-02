Vacherot conquista en Basilea su segundo título ATP

El tenista monegasco remontó ante Jiri Lehecka por 2-6, 6-3 y 6-3 para ganar el torneo de Basilea y sumar su segundo campeonato profesional

El monegasco Valentin Vacherot consiguió una remontada frente al checo Jiri Lehecka para proclamarse campeón del torneo ATP 500 de Basilea, en Suiza, y sumar el segundo título de su carrera en el circuito profesional.

Vacherot se impuso este domingo por parciales de 2-6, 6-3 y 6-3, después de perder el primer set y recuperar el control del encuentro en los dos siguientes, en una final que se resolvió en poco menos de dos horas.

El monegasco reaccionó tras perder el primer set

El encuentro comenzó favorable para Lehecka, octavo cabeza de serie, quien consiguió quebrar en tres ocasiones el servicio de su rival para llevarse la primera manga por un contundente 6-2.

Sin embargo, Vacherot logró cambiar el rumbo del partido en el segundo parcial. El tenista de Mónaco consiguió un quiebre en el cuarto juego, ventaja que fue suficiente para cerrar el set por 6-3 e igualar el marcador.

En la tercera manga, el monegasco volvió a tomar la iniciativa desde el comienzo, al romper el saque del checo y encaminarse hacia la victoria. Vacherot mantuvo la ventaja hasta asegurar el campeonato con otro 6-3.

Vacherot suma dos títulos en dos finales

Con 31 años, Vacherot comenzó la semana ubicado en el puesto 31 del ranking mundial, pero ascenderá al número 27 en la clasificación que se actualizará este lunes.

El monegasco disputó en Basilea apenas su segunda final en el ATP Tour y consiguió su segundo campeonato, luego de darse a conocer internacionalmente al conquistar el Masters 1000 de Shanghái el año pasado.

En aquella ocasión hizo historia al convertirse en el jugador con el ranking más bajo en ganar un torneo de esa categoría, al ocupar el puesto 204 y acceder al cuadro principal desde la fase de clasificación.