La Selección Mexicana Femenil está a 90 minutos de terminar con una ausencia de 12 años en la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por el español Pedro López enfrentará a Haití este sábado 28 de noviembre, en un partido que definirá su camino hacia el Mundial de Brasil 2027.

El encuentro se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Dallas, donde México buscará aprovechar el buen momento que atraviesa después de finalizar como líder del Grupo A en las clasificatorias de la Concacaf, con cuatro victorias en igual número de partidos.

¡Incondicionales, tenemos una cita este 28 de noviembre! 🇲🇽💚 Vengan a alentar a La Femenil en el camino rumbo a Brasil 2027. ¡Los esperamos! 🫶🏼⚽️ #FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre https://t.co/0ORSbhDGvw — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 26, 2026

Una generación que quiere cambiar la historia

México no disputa un Mundial Femenil desde Canadá 2015, torneo en el que terminó en el último lugar de su grupo, posteriormente quedó fuera de las ediciones de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

Sin embargo, el escenario actual es distinto. La consolidación de la Liga MX Femenil, creada en 2017, ha elevado el nivel competitivo y permitido que más futbolistas tengan continuidad y proyección internacional.

La plantilla cuenta con nombres importantes como Charlyn Corral, quien fue reconocida recientemente en la ceremonia del Balón de Oro y destacó por su capacidad goleadora; Scarlett Camberos, también considerada entre las candidatas a mejor jugadora, y Lizbeth Ovalle, futbolista del Orlando City que el año pasado protagonizó el fichaje más caro en la historia del futbol femenil.

A ellas se suma Rebeca Bernal, defensora que en septiembre pasado llegó al Manchester United, además de Kenti Robles, experimentada futbolista de 35 años que tuvo pasado en clubes como Barcelona y Real Madrid.

Para el técnico Pedro López, conseguir la clasificación sería la recompensa a varios años de trabajo y un impulso para las nuevas generaciones.

El entrenador español destacó la ilusión que existe dentro del grupo por regresar a una Copa del Mundo y competir nuevamente en unos Juegos Olímpicos.

Haití tiene a una de las figuras de Concacaf

El rival mexicano también cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias. Una de ellas es Melchie Dumornay, mediocampista del Olympique de Lyon, quien fue reconocida como Jugadora del Año de la Concacaf en las temporadas 2023-24 y 2024-25.

La defensora Kenti Robles reconoció la importancia de la haitiana, aunque confió en que México tiene las herramientas para neutralizarla y aprovechar el talento de sus propias figuras.

Además, la capitana Alexia Delgado también destacó la unión del equipo y la preparación mental como dos de las principales fortalezas del conjunto mexicano.

Delgado señaló que regresar a un Mundial y conseguir una clasificación olímpica sería importante no solamente para las actuales seleccionadas, sino también para las niñas que buscan abrirse camino en el futbol.

Cabe señalar que el Campeonato Concacaf W entrega cuatro boletos directos para el Mundial de Brasil 2027. Por ello, las selecciones que ganen sus respectivos encuentros de cuartos de final asegurarán su participación en la justa internacional.

Los enfrentamientos quedaron definidos de acuerdo con el ranking de la FIFA:

Estados Unidos vs. El Salvador.

Canadá vs. Panamá.

México vs. Haití.

Jamaica vs. Costa Rica.

Además del pase mundialista, el torneo reparte lugares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las dos selecciones que lleguen a la final obtendrán su clasificación olímpica. El tercer lugar también recibirá un boleto, aunque existe una consideración especial para Estados Unidos, que ya tiene asegurada su participación por ser el país anfitrión.

Si el conjunto estadounidense termina entre los tres primeros del campeonato, su lugar olímpico se trasladará al cuarto sitio.

En cambio, los cuatro equipos que pierdan en los cuartos de final tendrán una segunda oportunidad: disputarán una ronda entre ellos para definir a las dos selecciones que avanzarán al repechaje intercontinental rumbo al Mundial.

¿Cuándo y dónde ver México vs. Haití?

El partido entre México y Haití se jugará este sábado 28 de noviembre de 2026 en el Texas Health Mansfield Stadium.

Partido: México vs. Haití.

Torneo: Cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Hora: 3:30 pm (centro de México)

Estadio: Texas Health Mansfield Stadium.

México afrontará así uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Después de quedarse fuera de dos Mundiales consecutivos, el equipo tiene la oportunidad de recuperar su lugar entre las mejores selecciones del planeta y acercarse a una clasificación olímpica que no consigue desde Atenas 2004.