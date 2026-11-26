Hay siete equipos que se quedaron cerca de terminar con esta malaria. De hecho, el Monterrey fue víctima de Pumas y verdugo del América dentro de esta racha

Este miércoles la afición de Rayados llega con la misma ilusión de cada torneo por alzar nuevamente el trofeo de campeón de la Liga MX; sin embargo, los más supersticiosos llegan con un temor adicional para este semestre.

Y no es para menos, pues no solo se respeta al complicadísimo rival que tendrá en los Cuartos de Final, también se mira con respeto esa "maldición", que no es más que una mala racha que ha tenido siempre el sexto lugar de la tabla en la Liguilla.

Desde que se instauraron los torneos cortos hace 30 años, el equipo que terminó sexto en la tabla nunca fue campeón. Esto contrasta mucho, pues el resto de los siete puestos que avanzan ya fueron campeones; incluso otros que llegaron de más abajo gracias al Repechaje.

Ellos se quedaron cerca

Hay siete equipos que se quedaron cerca de terminar con esta malaria. El primero fue Necaxa, que en el Invierno 1996 llegó a la Final y cayó por 4-3 ante Santos Laguna, que conquistó su primer título de Liga gracias a ese mítico gol de Jared Borghetti.

Tres años después, Cruz Azul llegó a la Final contra Pachuca y estuvo a nada de romper con esta racha antes de que creciera. Sin embargo, cayó ante los "Tuzos" con un gol de oro de Alejandro Glaría al último segundo.

Los propios hidalguenses fueron víctimas de la "sal" del sexto lugar y en Verano 2001 cayeron en la Final ante Santos por 4-3, que por segunda vez se la aplicó al sexto lugar. Esta no fue su única vez con la "maldición", pues en el Clausura 2014 León se coronó en su campo y logró el bicampeonato.

Rayados ya ha sido víctima de esta mala racha, pues en el Apertura 2004 perdió ante Pumas, que avanzó como noveno lugar y le pegó 3-1 en el global para coronarse bicampeón en el Estadio Tecnológico. Pese a este trago amargo, la vida le sonrió una vez a los regios con esta misma línea, pues el último título albiazul llegó como octavo y despachó al América en el Azteca, que fue sexto lugar.

Sorpresivamente, uno de los equipos que parecía lograr romper la "maldición" fue Querétaro, que contra todo pronóstico llegó a la primera Final de su historia en el Clausura 2015 y se pensaba que de la mano de Ronaldinho podrían despachar a Santos, pero los "Guerreros" ganaron por 5-3 global.

El último que estuvo "cerca", por llamarlo de una forma, fue Toluca en el Aperura 2022; sin embargo, sufrió la peor derrota en la historia de las Finales a manos de Pachuca, que le pegó un baile de 8-2 global para enterrar toda esperanza.