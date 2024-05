Va por el tricampeonato en la Universiada 2024

La pitcher Yanina Treviño Zapata es pieza clave en el equipo Tigres de softbol, conjunto que aspira conquistar su tercer campeonato consecutivo en la Universiada Nacional.

Su tenacidad, disciplina y talento, han llevado a la universitaria a incursionar en el deporte profesional regiomontano.

Una joya de pitcheo caracteriza a la estudiante de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, actual jugadora de Sultanes Femenil, quien está en busca del tricampeonato con el equipo representativo Tigres en la Universiada Nacional 2024, que se realiza en Aguascalientes.



Su historia comenzó desde muy pequeña gracias al impulso de su mamá y experimentada entrenadora de la escuadra azul y oro, Yanina Zapata, quien también ha obtenido múltiples logros en esta disciplina que practica desde los 20 años.



"Desde chiquita siempre iba a todos los campos con mi mamá, principalmente yo jugué tenis y luego ya me cambié a softbol cuando hubo un primer torneo que era sub-12 y yo con 9 años, entonces ahí inició, pero en realidad desde los 4 años comencé a tirar con ella en la casa.



“Desde chiquita (mi mamá) me ha enseñado que adentro del campo no soy su hija, entonces siempre hemos tenido como esa raya a nivel profesional, y me he acostumbrado a que ella me entrene".



A lo largo de su carrera deportiva, su audacia no ha pasado desapercibida, al grado que se ha consagrado con diferentes equipos, entre ellos, el de la UANL.



"Con Nuevo León he tenido varios torneos y varias medallas, por ejemplo, con la prepa y ahorita con la Uni, que llevo dos al hilo. He ido a México y ahorita estoy jugando a nivel profesional, lo cual es un sueño cumplido".



Su llegada a Sultanes Femenil no fue producto de la casualidad sino de su esfuerzo como jugadora.



"Ya el día del draft se tenían que elegir conforme unas pelotitas y ahí te tocaba un número y yo era la número 3 y tocó que Sultanes me eligiera a mí y es un orgullo porque antes estaba del otro lado y ahora que griten mi nombre, se siente muy bonito y siempre dando lo mejor de mí para que todas las personas se emocionen y puedan ver lo mejor de nosotras como equipo".



En el arranque de la primera jornada del máximo evento deportivo estudiantil, la joven de 22 años tuvo un brillante desempeño al ser clave en la blanqueada 11-0 a favor de las felinas quienes se enfrentaron al representativo del ITSON.



En el segundo día de actividades descansó de los lanzamientos para concentrarse en tercera base, aunque al momento de su participación, pegó dos carreras y el único jonrón del juego en el que nuevamente las felinas demostraron la supremacía con un resultado de 12-0 en un duelo que culminó en la cuarta entrada.

Comentarios