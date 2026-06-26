Uziel Muñoz rompe la barrera de los 21 metros en Zagreb

El mexicano Uziel Muñoz registró 21.13 metros en Zagreb, su mejor marca de la temporada, y terminó en la quinta posición.

El lanzador de peso mexicano Uziel Muñoz logró este jueves su mejor actuación de la temporada al superar por primera vez en el año la barrera de los 21 metros durante la reunión atlética celebrada en Zagreb, Croacia.

Muñoz alcanzó una distancia de 21.13 metros, registro que representa su mejor marca de la campaña y una señal positiva en su preparación para los próximos compromisos internacionales.

Sin embargo, el resultado no fue suficiente para pelear por los primeros puestos de la competencia, ya que concluyó en la quinta posición de la clasificación final.

Campbell se queda con la victoria

El triunfo fue para el jamaicano Rajindra Campbell, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París, quien dominó la prueba con un lanzamiento de 22.44 metros.

La diferencia de más de un metro respecto al registro del mexicano impidió que Muñoz pudiera aspirar a los lugares de honor en la reunión disputada en la capital croata.

Un impulso para el resto de la temporada

El atleta originario de Nuevo Casas Grandes tuvo que esperar hasta su sexto y último intento para conseguir la marca de 21.13 metros y rebasar finalmente la barrera que se le había resistido durante el presente curso.

Antes de la competencia en Zagreb, su mejor lanzamiento de la temporada era de 20.97 metros, conseguido la semana pasada durante una reunión atlética celebrada en Jöhvi, Estonia.

Muñoz, vigente subcampeón mundial de la especialidad, posee una marca personal de 21.97 metros, registro que le permitió conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial disputado el año pasado en Tokio.

La actuación en Zagreb representa un avance importante para el mexicano, quien busca recuperar su mejor nivel competitivo y acercarse nuevamente a las distancias que lo colocaron entre los mejores lanzadores del mundo.