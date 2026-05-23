Usyk vs Verhoeven: choque entre boxeo y kickboxing

Verhoeven llega con una ventaja importante en tamaño y peso. En el pesaje oficial marcó 258.7 libras, más de 25 libras por encima de Usyk

Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven protagonizarán una de las peleas más llamativas del año, en un combate que mezcla el dominio absoluto del boxeo de peso pesado con la trayectoria de una leyenda del kickboxing.

La función se realizará este sábado 23 de mayo frente a las Pirámides de Giza, en Egipto, dentro del evento “Glory in Giza”, un escenario que convierte la pelea en un espectáculo deportivo de alcance mundial.

Usyk llega como favorito y campeón invicto

Oleksandr Usyk llega al combate como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, con una marca profesional invicta de 24 victorias con 15 nocauts.

El ucraniano ya hizo historia al convertirse en campeón indiscutido de peso crucero y posteriormente consolidarse en la división de los pesados, donde derrotó a figuras como Anthony Joshua, Daniel Dubois y Tyson Fury.

Para esta pelea, Usyk registró el peso más alto de su carrera profesional con 233.3 libras, aunque seguirá siendo más ligero que su rival neerlandés.

Rico Verhoeven, una leyenda fuera de su terreno natural

Del otro lado estará Rico Verhoeven, considerado uno de los mejores kickboxers pesados de todos los tiempos y dominante durante más de una década en Glory Kickboxing.

El detalle curioso es que Verhoeven no es boxeador de carrera. Aunque tiene amplia experiencia en deportes de combate, apenas cuenta con solo una pelea profesional de boxeo, la cual ganó por nocaut en 2014.

Esto convierte el duelo en un reto enorme para el neerlandés, quien deberá competir bajo reglas completamente distintas a las del kickboxing, sin poder utilizar patadas, rodillazos ni técnicas de clinch prolongado.

La diferencia física será uno de los factores clave

Verhoeven llega con una ventaja importante en tamaño y peso. En el pesaje oficial marcó 258.7 libras, más de 25 libras por encima de Usyk.

Sin embargo, el ucraniano ya ha demostrado capacidad para vencer a rivales más grandes gracias a su movilidad, precisión, defensa y lectura táctica arriba del ring.

La gran incógnita será si Verhoeven puede trasladar su potencia y experiencia de kickboxing al boxeo profesional ante un rival técnicamente superior.

Una pelea con cinturón especial y ambiente histórico

Además del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, el ganador recibirá un campeonato especial denominado “King of the Nile”, creado para esta función en Egipto.

El combate ha generado comparaciones con otros cruces entre disciplinas, aunque en este caso el atractivo aumenta porque Usyk llega como campeón activo y Verhoeven como una leyenda vigente de otro deporte de contacto.

Usyk no se confía pese a ser amplio favorito

Aunque las apuestas colocan a Usyk como favorito absoluto, el campeón ucraniano tomó la pelea con seriedad y realizó un campamento enfocado en evitar cualquier sorpresa.

Reportes sobre su preparación señalan que incluso se aisló de distracciones, redujo contacto externo y se concentró completamente en el combate.

Para Verhoeven, la pelea representa una oportunidad única de sorprender al mundo; para Usyk, una nueva prueba para defender su legado como uno de los grandes pesos pesados de esta generación.