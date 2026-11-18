Seis acusados recibieron seis meses de prisión, multas de 300,000 dírhams por persona y deportación posterior al cumplimiento de la pena

Usman Nurmagomedov y varios integrantes de su equipo habrían recuperado su libertad en Abu Dabi, según versiones difundidas este lunes 16 de noviembre, días después de las condenas por un enfrentamiento con Merab Dvalishvili y su acompañante en un hotel. Las autoridades emiratíes no han confirmado públicamente la liberación ni sus posibles condiciones.

Los reportes, señalan que los detenidos habrían salido en dos grupos entre el domingo y el lunes, con Usman entre los liberados en la segunda jornada. Hasta ahora, no se ha presentado una resolución que explique un cambio en su situación jurídica.

Atribuyen a Khabib gestiones ante las autoridades

Las mismas versiones sostienen que Khabib Nurmagomedov, primo de Usman y excampeón de UFC, habría intervenido personalmente ante las autoridades de Emiratos Árabes Unidos. También mencionan un supuesto compromiso de los involucrados de no hablar públicamente del incidente.

Ninguno de esos acuerdos ha sido confirmado mediante declaraciones directas de Khabib o documentación oficial. Tampoco se ha precisado cuántas personas habrían recuperado su libertad.

Dvalishvili, consultado sobre las versiones durante una entrevista este lunes, dijo que había escuchado información similar, aunque aclaró que desconocía si era cierta. El georgiano había expresado previamente su deseo de que los demás involucrados fueran liberados y señaló que no buscaría presentar cargos personales.

Las condenas y la deportación siguen sin aclararse

El enfrentamiento ocurrió el miércoles 11 de noviembre, antes de una función de lucha de Real American Freestyle (RAF). Dos días después, el Tribunal Penal de Abu Dabi condenó a diez personas por hechos relacionados con la pelea.

De acuerdo con la información oficial, seis acusados recibieron seis meses de prisión, multas de 300,000 dírhams por persona y deportación posterior al cumplimiento de la pena. Otros dos fueron sancionados con multas de 50,000 dírhams cada uno.

Las dos personas restantes recibieron seis meses de cárcel, multas de 300,000 dírhams y deportación por grabar y publicar el altercado, vulnerando la privacidad. La autoridad también ordenó confiscar sus teléfonos y eliminar las imágenes.

El comunicado judicial no identificó por nombre a los sentenciados. Dvalishvili y Saba Lazishvili habían recuperado su libertad desde el viernes 13, una salida distinta de la que ahora se atribuye a Usman y su entorno.