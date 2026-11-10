Usman Nurmagomedov habría llegado a un acuerdo con la UFC

Su representante, Rizvan Magomedov, considera que una victoria podría acercarlo a una pelea por el cinturón si se concreta el fichaje

Usman Nurmagomedov habría acordado los términos de su incorporación a UFC tras quedar libre para negociar a finales de octubre.

La versión difundida el 9 de noviembre apunta a que el campeón invicto de peso ligero de PFL podría ser presentado el sábado 14 en UFC 334, en el Madison Square Garden de Nueva York. La promotora aún no ha confirmado el fichaje.

La posible aparición en Nueva York sería una presentación pública. La cartelera oficial, encabezada por Ciryl Gane y Josh Hokit, no incluye un combate de Nurmagomedov.

El ruso dijo en septiembre que veía más probable volver a pelear a principios de 2027, cuando todavía estaba por definir en qué promotora continuaría su carrera.

El nocaut que cerró su contrato con PFL

Nurmagomedov cumplió su último combate contractual con PFL el 31 de julio. Defendió el cinturón de las 155 libras frente al estadounidense Archie Colgan, que llegó invicto, y lo venció por nocaut técnico a los 3:42 del primer asalto. El periodo de 90 días en el que PFL conservó la exclusividad para negociar con él venció el 29 de octubre.

Dana White había expresado interés en hablar con el peleador una vez concluido ese plazo. PFL todavía lo muestra como campeón de peso ligero y número uno de su clasificación masculina libra por libra.

Dos títulos y un récord invicto en peso ligero

A los 28 años, el peleador de Daguestán suma 22 victorias, ninguna derrota y un combate sin resultado. Ganó el cinturón de Bellator en noviembre de 2022 al derrotar por decisión a Patricky Freire y conquistó el de PFL en octubre de 2025, en la revancha contra Paul Hughes. Defendió ese título dos veces en 2026, primero por sumisión ante Alfie Davis y después con el nocaut técnico sobre Colgan.

Primo de Khabib Nurmagomedov y hermano menor de Umar, Usman empezó a entrenar muay thai de niño. En septiembre dijo que se sentía preparado para disputar cinco asaltos contra un rival del top 10 de peso ligero de UFC.

Su representante, Rizvan Magomedov, considera que una victoria podría acercarlo a una pelea por el cinturón si se concreta el fichaje. La fecha de debut y el primer rival siguen pendientes de anuncio.