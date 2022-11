Uruguayo defiende a mexicanos de hincha argentino en Qatar

Los ánimos están a flor de piel entre los aficionados precio al encuentro entre la Selección de México y la Selección de Argentina en Qatar

Por: Patricia Agüero

Noviembre 26, 2022, 7:35

Previo al encuentro entre la Selección de México y la Selección de Argentina, los ánimos se caldearon entre los aficionados en Qatar.



Por fortuna en esta ocasión solo quedó en palabras y los aficionados no llegaron a los golpes como ocurrió entre semana en Doha.



De acuerdo con un par de videos que fue compartidos en TikTok, un grupo de aficionados mexicanos a bordo de un autobús en donde se encontraba también un aficionado argentino comenzaron a cantar: 'Y ya lo ves, y ya lo ves, en las Malvinas se habla inglés'.



Este cántico provocó la molestia del argentino quien se levantó de su lugar y se dirigió hacia los mexicanos para pedirles que no realizaran dicho cántico.



'Esa, te permito todas, esa no', dijo tajante el argentino.



Pero, los aficionados mexicanos le respondieron con la siguiente porra: 'América Latina menos Argentina', mientras el hincha albiazul regresaba a su asiento.



La sorpresa llegó cuando del fondo del autobús salió un aficionado uruguayo para defender a los mexicanos.



El hincha argentino quiso burlarse: 'La provincia juega los mundiales no sabía', pero el uruguayo le respondió: 'La provincia tiene las mismas copas que tú mar...' Y efectivamente históricamente tanto Argentina como Uruguay han ganado dos Copas del Mundo.



Después de esto, los aficionados mexicanos continuaron con cánticos cómo: 'América Latina menos Argentina' y 'Peso devaluado' hasta que el aficionado argentino terminó por sentarse de nuevo en su lugar.



Entre semana trascendió varias trifulcas entre hinchas mexicanos y argentinos en las calles de Doha en Qatar, aunque en ninguna hubo detenidos, algunos aficionados si presentaron lesiones.



México y Argentina se medirán este sábado en el segundo partido de la fase de grupos en el estadio Lusail. En un partido que depara muchas emociones.